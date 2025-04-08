Bulls Yatırım Yurtdışı Piyasalar Direktörü Cenk Akyoldaş: Fırtınada yön bulmak isteyenin, riskleri sınırlaması önemli

Bulls Yatırım Yurtdışı Piyasalar Direktörü Cenk Akyoldaş, ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulunarak, piyasalarda artan dalgalanmalara karşı yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.

“Piyasalarda yön belirsizliği yüksek olsa da, kaliteli ve doğru bilgi ile hareket eden yatırımcılar için her dönem fırsatlar barındırır” diyen Akyoldaş, veriye dayalı karar vermenin ve stratejik duruşun önemini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın çarşamba günü açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açtığını kaydeden Cenk Akyoldaş, “Bazı ülkeler ve sektörler için yeni rekabet avantajları ve fırsat alanları doğurdu. Bu atmosferde yatırımcılar, yönünü belirlemek için ekonomik veriler ve merkez bankalarının mesajlarına daha fazla kulak vermeli” diyerek önemli tavsiyesinde bulundu.

Türkiye için stratejik izleme zamanı

Cenk Akyoldaş, Türkiye’nin bu süreçteki konumuna da dikkat çekti:

“ABD’nin agresif tarife politikaları, gelişen ülkeler ve ihracat odaklı ekonomiler üzerinde baskı yaratıyor. Türkiye’nin bu gelişmelere nasıl tepki vereceği ve ticaret dengesine etkileri yakından izlenmeli. Doğru zamanda atılacak adımlar, ihracatçılarımız için yeni fırsat pencereleri yaratabilir.” diye konuştu.

Uluslararası tepkiler şekilleniyor

Akyoldaş, başta Avrupa Birliği ve Japonya olmak üzere birçok ülkenin ABD’ye karşı pozisyon almaya başladığını belirtti.

“Avrupa Birliği, çelik ve alüminyum gibi ürünlerde misilleme listesi hazırlıyor. Japonya ise yüzde 24’lük tarifelerin kendi yatırımlarını zayıflatacağını açıkça ifade etti” diyen Akyoldaş, bu sürecin diplomatik gerginlikleri artırabileceğine dikkat çekti.

Yeni ticaret dalgası: Zorluklar kadar fırsatlar da var

Cenk Akyoldaş, açıklanan tarifelerin, 60’tan fazla ülkeyi kapsadığını hatırlatarak; özellikle Çin, AB, Vietnam ve Japonya gibi büyük ihracatçı ülkeleri hedef alması, Türkiye gibi üretim gücü yüksek ülkelerin ABD pazarında ön plana çıkabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Cenk Akyoldaş’a göre, “Trump’ın tarifeleri kısa vadede piyasalarda stres yaratsa da, uzun vadede üretim gücünü artıran, ürün kalitesini yükselten ve rekabetçi fiyat sunabilen ülkeler için kapılar açabilir” değerlendirmesini yaptı.

“Piyasa yön arayışında”

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’ın, hafta sonunda yaptığı açıklamada para politikasında aceleci davranmayacaklarını vurgulayan Akyoldaş, Trump’ın tarifelerinin etkilerini gözlemleyeceklerini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Bessent ise yeni vergilerin gerekli olduğunu ancak sürece dair belirsizliklerin altını çizdiğini aktardı. “Bu açıklamalar, piyasanın yön arayışında olduğunu gösterirken, yatırımcılar için kısa vadede temkinli bir yaklaşımın daha sağlıklı olabileceği belirtiliyor” dedi.

“ABD TÜFE verisi kritik önem taşıyor.”

Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 228 binle beklentilerin oldukça üzerinde geldiğine de değinen Akyoldaş, “Bu, reel ekonomide henüz tarifelerin olumsuz etkilerinin hissedilmediğini gösteriyor. Bu hafta Perşembe günü açıklanacak ABD TÜFE verisi kritik önem taşıyor. Enflasyonda beklenen geri çekilme, Fed’e yıl içinde faiz indirimleri için alan açabilir” şeklinde bilgi berdi.

“Piyasalar sarsıldı ama dengelenme potansiyeli var”

Küresel endekslerde sert satışlar yaşansa da, bunun geçici olabileceğini söyleyen Akyoldaş, özellikle enerji ve finans sektöründeki düşüşlerin kısa vadeli olduğunu, tüketici ve hammadde tarafında ise daha dengeli bir görünüm olduğunu ifade etti.

Volatilite Endeksi’nin (VIX) yüzde 50 artışla 45 seviyesine yükselmesi, piyasanın yeni fiyatlama dengesini aradığını gösteriyor.

Asya piyasaları etkilenirken, Çin’den teşvik sinyali

Asya piyasalarında da düşüş yaşandığına dikkat çeken Akyoldaş, “Bununla birlikte Çin Merkez Bankası’nın teşvik sinyalleri ve altın rezervlerini artırma kararı, bölgedeki toparlanma çabalarının güçlendiğini gösteriyor. Goldman Sachs’a göre Çin, yeni vergi ortamına karşı büyümeyi desteklemek için mali ve parasal araçlara yönelecek” şeklindeki gözlemlerini akardı.

Asya’da müzakere trafiği hızlanıyor

ABD’nin uyguladığı yüksek oranlı tarifeler, Asya ülkelerini de harekete geçirdi. Endonezya, Kamboçya, Güney Kore, Filipinler, Tayland, Bangladeş ve Malezya’nın ABD ile doğrudan ya da dolaylı ticaret görüşmelerine hazırlandığını belirten Akyoldaş, “Bu ülkeler pazarlarını korumak ve dış ticaret dengelerini korumak için diplomatik yolları arıyor” dedi.

Yatırımcılar bu dönemde ne yapmalı?

Cenk Akyoldaş’ın bu dönemde yatırımcılara önerileri ise şu başlıklarda öne çıkıyor:

“Perşembe günü ABD TÜFE verisine odaklanılması gerektiğini ifade eden Akyoldaş, Trump’ın yeni tarifelerle ilgili ek açıklamaları ve diğer ülkelerin olası karşı hamleleri dikkatle takip edilmesi de önerdi. Ayrıca Çin Merkez Bankası'nın teşvik adımlarının, küresel risk iştahını yeniden şekillendirebileceğine dikkat çekerek, kısa vadeli sert hareketlere karşı portföy riskleri kontrollü yönetilmeli, uzun vadeli perspektif kaybedilmemeli.”



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