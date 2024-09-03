“Bundan sonraki hikâyelerde gömülü finans konuşulacak”

Birol BOZKURT

Finansman, hem işlet­melerin devamlılı­ğı hem de bireylerin beklentileri açısından en te­mel gerekliliklerden biri ko­numunda yer alıyor. Özellik­le son zamanlarda yaşanan hayat pahalılığı, finansmana olan ihtiyacı körükledi. Ya­şanan finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla 29 Mart 2024 tarihinde BDDK’dan ku­ruluş izni alan Ergun Holding şirketlerinden olan Pratik Fi­nansman, 4 Temmuz 2024 ta­rihi itibarıyla faaliyet iznini aldı.

Dijital finansman plat­formu olarak mikro krediler pazarını öncelikli alan belirle­yen Pratik Finansman, ayrıca finansal ekosisteme dahil ol­mayan kullanıcılar olarak da bilinen öğrenci ev hanımı gibi geliri olsa da bankalardan fi­nansman ihtiyacını karşılaya­mayan kesimlerin beklentisi­ni karşılamayı amaçlıyor.

Ülkemizde yirmiden fazla finansman şirketinin faaliyet gösterdiğini hatırlatan Pra­tik Finansman Genel Müdürü Mehmet Cantekin, “Bu kuru­luşlar ilk olarak özellikle araç finansmanı yapmak üzere oto­mobil satışı yapan şirketler ta­rafından sadece kendi mar­kalarını satın almak isteyen müşterilerine kredi kullan­dırmak üzere kurulmuştur.

Ancak son yıllarda otomobil markası bağımlı finansman kuruluşlarının dışında başta telekomünikasyon firmaları olmak üzere bireylerin tekno­lojiye ulaşmasına finansman desteği sağlamak üzere belirli bir markaya bağlı olmayan fi­nansman şirketleri de hayata geçirilmiştir.

Burada finan­sal teknolojilerin gelişmesi ve e-ticaret platformlarının yay­gınlaşması ile birlikte müşte­rilere satış platformlarında hızlı, güvenli ve müşteri dene­yimine uygun kredi finansman desteği sunmak üzere kuru­lan ve geliştirilen fintekle­rin önemli bir payı bulun­maktadır. Son yıllarda gö­mülü finans olarak ifade ettiğimiz konsept yani finan­sal olmayan geniş müşteri ta­banlı perakende markalarının içine entegre edilen finansal ürün ve hizmetlerin yaygınlaş­ması finansman kuruluşları­nın bundan sonraki hikayele­rinde önemli bir yer tutacak” diye konuştu.

Pratik Finansman’ın fi­nansmandan sigortaya, tek­nolojiden e-ticarete stratejik yatırımları bulunan bir giri­şim olduğunu belirten Meh­met Cantekin, “Pratik Fi­nansman, Ergün Holding ekosisteminde bulunan şir­ketlere finansman sağlamak amacıyla kuruldu. Şirketimiz, belirlediğimiz sektörlerde dikey uzmanlaşma sağlaya­rak müşterilere uygun koşul­larda finansman sağlayacak. Hizmet sunmak istediğimiz müşterilerimiz arasında hem bireysel müşteriler hem de başta KOBİ segmenti olmak üzere ticari işletmeler yer alı­yor” dedi.

Şirketin, bireylere ve tica­ri kuruluşlara finansman des­teği sağlamak üzere kurulmuş olan bir kredi kuruluşu oldu­ğunu belirten Pratik Finans­man Genel Müdürü Mehmet Cantekin, “Kredi kuruluşu ola­rak müşterilerinin satın aldık­ları mal ve hizmet faturaları­nı müşterileri adına satıcıya Pratik Finansman ödemekte, müşteriler kendilerine uygun vade seçenekleri içinde kul­landıkları finansmanın geri ödemesini yapıyorlar. Finans­man şirketleri mal ve hizmet alımlarının finansmanını yap­makta, müşterilerine mal ve hizmet alımına konu olmayan bir kredi kullandırımı yapmı­yor” diye konuştu.

“Sosyal sorumluluk özelliğine sahip bir girişimiz”

Pratik Finansman’ın he­deflerine yönelik de bilgi ve­ren Mehmet Cantekin, “Pra­tik Finansman yenilikçi bir finansman sistemi olması­nın yanında sosyal sorumlu­luk özelliğine de sahip bir gi­rişim. Ayrıca, bu müşteri gu­rubunun yanında; geçmişte bankacılık sistemine erişimi olan, ancak yaşadığı zorluk­lar sebebiyle sistemin dışın­da kalmış vatandaşlarımız ve şirketler de var. Ödeme gü­cü ve diğer kriterleri uygun olan müşterilerin Diriliş kre­disi ile tekrar finansal siste­me erişiminin de önünü aça­cağız. Bu grubu tekrar finans ekosistemine kazandıraca­ğız” diye konuştu.

“Yalın, hızlı ve avantajlı finansman modeli desteği sunuyoruz”

KOBİ’lerin ülkemiz ekonomisinde üretim, istihdam ve ihracat rakamları içerisinde çok büyük bir paya sahip lokomotif bir segment olduğuna vurgu yapan Pratik Finansman Genel Müdürü Mehmet Cantekin, “Ancak, bu kilit grubun finansmandan aldıkları pay oldukça düşüktür.

Ayrıca finansman maliyetleri de göreceli olarak daha yüksektir. Finansman şirketi olarak ticari işletmelerimizin her türlü mal ve hizmet tedariki noktasında onlara uygun koşullarda finansman desteğimiz olacaktır. Bu desteğimizi - sahip olduğumuz teknolojik yetkinliği de kullanarak - tedarik finansmanı gibi segmente özel modeller geliştirerek büyütmek istiyoruz.

Rekabet avantajı sağlayan, güçlü bir teknolojik altyapıya sahibiz. Niş alanlarda, teknolojisiyle farklılaşan ve esnek alternatif finansman ürünlerimizle pazarı da büyüteceğiz. Yaratmış olduğumuz finansal ekosistemle yakın bir zamanda bir milyon adet müşteriye finansal hizmet sağlayacağız” ifadelerini kullandı.