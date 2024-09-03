“Bundan sonraki hikâyelerde gömülü finans konuşulacak”
Finansal teknolojilerin gelişmesi ile birlikte kredi satış platformlarında hızlı ve uygun kredi finansman desteği sunuluyor. Bu destekte finteklerin önemli bir payı olduğunu belirten Pratik Finansman Genel Müdürü Mehmet Cantekin, “Gömülü finans olarak tanımladığımız yapı konsept finansman kuruluşlarının bundan sonraki hikâyelerinde önemli bir yer tutacak” dedi.
Birol BOZKURT
Finansman, hem işletmelerin devamlılığı hem de bireylerin beklentileri açısından en temel gerekliliklerden biri konumunda yer alıyor. Özellikle son zamanlarda yaşanan hayat pahalılığı, finansmana olan ihtiyacı körükledi. Yaşanan finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla 29 Mart 2024 tarihinde BDDK’dan kuruluş izni alan Ergun Holding şirketlerinden olan Pratik Finansman, 4 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla faaliyet iznini aldı.
Dijital finansman platformu olarak mikro krediler pazarını öncelikli alan belirleyen Pratik Finansman, ayrıca finansal ekosisteme dahil olmayan kullanıcılar olarak da bilinen öğrenci ev hanımı gibi geliri olsa da bankalardan finansman ihtiyacını karşılayamayan kesimlerin beklentisini karşılamayı amaçlıyor.
Ülkemizde yirmiden fazla finansman şirketinin faaliyet gösterdiğini hatırlatan Pratik Finansman Genel Müdürü Mehmet Cantekin, “Bu kuruluşlar ilk olarak özellikle araç finansmanı yapmak üzere otomobil satışı yapan şirketler tarafından sadece kendi markalarını satın almak isteyen müşterilerine kredi kullandırmak üzere kurulmuştur.
Ancak son yıllarda otomobil markası bağımlı finansman kuruluşlarının dışında başta telekomünikasyon firmaları olmak üzere bireylerin teknolojiye ulaşmasına finansman desteği sağlamak üzere belirli bir markaya bağlı olmayan finansman şirketleri de hayata geçirilmiştir.
Burada finansal teknolojilerin gelişmesi ve e-ticaret platformlarının yaygınlaşması ile birlikte müşterilere satış platformlarında hızlı, güvenli ve müşteri deneyimine uygun kredi finansman desteği sunmak üzere kurulan ve geliştirilen finteklerin önemli bir payı bulunmaktadır. Son yıllarda gömülü finans olarak ifade ettiğimiz konsept yani finansal olmayan geniş müşteri tabanlı perakende markalarının içine entegre edilen finansal ürün ve hizmetlerin yaygınlaşması finansman kuruluşlarının bundan sonraki hikayelerinde önemli bir yer tutacak” diye konuştu.
Pratik Finansman’ın finansmandan sigortaya, teknolojiden e-ticarete stratejik yatırımları bulunan bir girişim olduğunu belirten Mehmet Cantekin, “Pratik Finansman, Ergün Holding ekosisteminde bulunan şirketlere finansman sağlamak amacıyla kuruldu. Şirketimiz, belirlediğimiz sektörlerde dikey uzmanlaşma sağlayarak müşterilere uygun koşullarda finansman sağlayacak. Hizmet sunmak istediğimiz müşterilerimiz arasında hem bireysel müşteriler hem de başta KOBİ segmenti olmak üzere ticari işletmeler yer alıyor” dedi.
Şirketin, bireylere ve ticari kuruluşlara finansman desteği sağlamak üzere kurulmuş olan bir kredi kuruluşu olduğunu belirten Pratik Finansman Genel Müdürü Mehmet Cantekin, “Kredi kuruluşu olarak müşterilerinin satın aldıkları mal ve hizmet faturalarını müşterileri adına satıcıya Pratik Finansman ödemekte, müşteriler kendilerine uygun vade seçenekleri içinde kullandıkları finansmanın geri ödemesini yapıyorlar. Finansman şirketleri mal ve hizmet alımlarının finansmanını yapmakta, müşterilerine mal ve hizmet alımına konu olmayan bir kredi kullandırımı yapmıyor” diye konuştu.
“Sosyal sorumluluk özelliğine sahip bir girişimiz”
Pratik Finansman’ın hedeflerine yönelik de bilgi veren Mehmet Cantekin, “Pratik Finansman yenilikçi bir finansman sistemi olmasının yanında sosyal sorumluluk özelliğine de sahip bir girişim. Ayrıca, bu müşteri gurubunun yanında; geçmişte bankacılık sistemine erişimi olan, ancak yaşadığı zorluklar sebebiyle sistemin dışında kalmış vatandaşlarımız ve şirketler de var. Ödeme gücü ve diğer kriterleri uygun olan müşterilerin Diriliş kredisi ile tekrar finansal sisteme erişiminin de önünü açacağız. Bu grubu tekrar finans ekosistemine kazandıracağız” diye konuştu.
“Yalın, hızlı ve avantajlı finansman modeli desteği sunuyoruz”
KOBİ’lerin ülkemiz ekonomisinde üretim, istihdam ve ihracat rakamları içerisinde çok büyük bir paya sahip lokomotif bir segment olduğuna vurgu yapan Pratik Finansman Genel Müdürü Mehmet Cantekin, “Ancak, bu kilit grubun finansmandan aldıkları pay oldukça düşüktür.
Ayrıca finansman maliyetleri de göreceli olarak daha yüksektir. Finansman şirketi olarak ticari işletmelerimizin her türlü mal ve hizmet tedariki noktasında onlara uygun koşullarda finansman desteğimiz olacaktır. Bu desteğimizi - sahip olduğumuz teknolojik yetkinliği de kullanarak - tedarik finansmanı gibi segmente özel modeller geliştirerek büyütmek istiyoruz.
Rekabet avantajı sağlayan, güçlü bir teknolojik altyapıya sahibiz. Niş alanlarda, teknolojisiyle farklılaşan ve esnek alternatif finansman ürünlerimizle pazarı da büyüteceğiz. Yaratmış olduğumuz finansal ekosistemle yakın bir zamanda bir milyon adet müşteriye finansal hizmet sağlayacağız” ifadelerini kullandı.