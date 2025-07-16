Bundesbank: Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte ivme kaybetti

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonominin ABD gümrük tarifesi politikasının etkisiyle ikinci çeyrekte ivme kaybettiğini belirtti.

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik temmuz ayı raporu yayımlandı.

Raporda, Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte ivme kaybettiğini belirtilerek bunun nedeninin diğer faktörlerin yanı sıra ilk çeyrekte beklenen yüksek ABD gümrük tarifeleri nedeniyle ihracat ve sanayi üretimindeki beklentisel etkilerin olduğu ifade edildi.

Ocak-mart döneminde daha güçlü sanayi üretimi ve daha yüksek ABD tarifeleri beklentisiyle artan ihracatın Alman Gayri Safi Yurtiçi Hasılasında (GSYH) yüzde 0,4'lük bir artışa yol açtığının bildirildiği raporda, ekonominin ikinci çeyrekte tekrar yavaşlamasının beklendiği aktarıldı. Raporda, "Alman ekonomik üretimi ikinci çeyrekte muhtemelen durgunlaştı" ifadeleri yer aldı.

Raporda, Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya İş Ortamı Güven Endeksi gibi ekonomik duyarlılık göstergelerinde son zamanlarda toparlanma göründüğü belirtilerek yine de temel ekonomik eğilimin genel olarak zayıf kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Kısa vadede Alman ihracat sektörünün "ABD'nin gümrük vergisi politikasından kaynaklanan ek rüzgarlarla" karşı karşıya olduğunun aktarıldığı raporda, ABD tarifelerinin tehdit edildiği gibi (yüzde 30) yürürlüğe girmesi halinde, bunun Alman ekonomisi için "önemli bir aşağı yönlü risk" oluşturacağı uyarısında bulunuldu.