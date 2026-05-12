Bundesbank Başkanı Nagel: Petrol şoku ECB için faiz artışını seçenek haline getirebilir

Orta Doğu'da devam eden belirsizlik enerji şokunu körüklerken, enflasyon pek çok ülkede artışa geçti.

Zürih’te ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Nagel de Euro Bölgesi'ndeki uzun vadeli enflasyon hedeflerinin değişmesi halinde ECB’nin para politikasında sıkılaşmaya gitmesinin kaçınılmaz olacağını vurguladı.

Faiz artışı konusunun ECB’nin son Yönetim Konseyi toplantısında da gündeme geldiğini hatırlatan Nagel, “Haziran ayında tekrar bir araya geleceğiz ve yeni veriler ışığında kararımızı vereceğiz.” ifadesini kullandı.

Gözler 11 Haziran’daki verilerde

Nagel, 11 Haziran’da gerçekleştirilecek bir sonraki Yönetim Konseyi toplantısında ekonomik büyüme ve fiyat gelişmelerine ilişkin güncel öngörülerin masaya yatırılacağını belirtti.

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme kaydedilmemesinin faiz artışı argümanını güçlendireceğini kaydeden Nagel, karar alma sürecinde önümüzdeki birkaç haftalık gelişmeleri yakından takip edeceklerini bildirdi.

Analistlerin büyük çoğunluğu, son toplantıda mevduat faizini yüzde 2 seviyesinde sabit tutan ECB’nin, 11 Haziran’daki toplantıda ilk faiz artış kararını almasını bekliyor.