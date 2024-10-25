Bundesbank Başkanı Nagel'den uyarı: Almanya büyüme için harekete geçmeli

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Almanya ekonomisinin mevcut durumunu değerlendirerek, ülkenin derin bir ekonomik durgunlukla karşı karşıya olmadığını, ancak gelecekteki kötüleşmeleri önlemek adına daha fazla adım atılması gerektiğini vurguladı. Nagel, hükümetin büyüme odaklı bir önlem paketini hızla uygulamaya koymasının, ülke ekonomisinin toparlanmasına önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında yaptığı açıklamalarda Nagel, "Alman hükümetinin üzerinde anlaştığı büyüme önlem paketi, ekonominin yeniden güç kazanmasına katkı sağlayacak. Ancak, bu önlemlerin 2025 yılına kadar uzatılması ve genişletilmesi merkez bankası olarak memnuniyetle karşılanacaktır" dedi.

Nagel, Almanya'nın küresel ekonomik zorluklar ve iç piyasa sorunlarına karşı daha dirençli hale gelmesi için büyüme öncelikli politikaların uygulanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.