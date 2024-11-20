Bundesbank verileri açıkladı: Almanya'da ücret artışında 30 yılın rekoru kırıldı

Almanya’da ücret artışları 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bundesbank’ın yayımladığı aylık rapora göre, 2023'ün üçüncü çeyreğinde müzakere edilen ücretler, yan anlaşmalar dahil, bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,8 arttı. Bu oran, 1993’ten bu yana kaydedilen en yüksek ücret artışı oldu.

Yan ödemeler hariç tutulduğunda bile ücretler yüzde 5,6 oranında artış gösterdi. Bundesbank, bu artışın ücretlerde zirve noktası olabileceğine işaret etti. Ekonomide durgunluk dönemine rağmen gelen bu güçlü artış, Almanya’nın iş gücü piyasasındaki dayanıklılığı gözler önüne seriyor.

Bu veriler, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) aralık ayında faiz politikasını şekillendirmek için kullanacağı kritik Euro bölgesi ücret rakamlarından hemen önce açıklandı. Beklentilere göre, AMB’nin mevduat faizinde indirime gitmesi olası görünüyor.

Almanya'daki ücret artışları, iş gücü piyasasındaki sıkılaşma ve artan yaşam maliyetleri gibi faktörlerle şekillenirken, ekonomistlere göre bu durum fiyat istikrarı ve enflasyon beklentileri üzerinde belirleyici bir rol oynayacak.