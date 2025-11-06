Bundesbank’tan keskin düzeltme uyarısı: Avrupa’da borç ve piyasa riskleri artıyor

Bundesbank'ın "2025 yılı Mali İstikrar Raporu yayınlandı. Raporda, jeopolitik gerilimlerin, ticaret çatışmalarının ve artan ulusal borcun oluşturduğu zorluklara işaret edilerek, bunların Alman finans sistemini şimdiden zorlamaya başladığı belirtildi.

Alman bankalarının kredilerindeki risklerin bir süredir arttığı ve ekonomik ve yapısal zorluklarla bağlantılı olarak gelecekte daha da artabileceği ifade edilen raporda, Fransa ve İtalya gibi bazı Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin yüksek kamu borç seviyelerinin Avrupa'da finansal istikrar için riskleri daha da artırdığı kaydedildi.

Raporda, 2022'den beri sorunlu kredi oranının istikrarlı şekilde arttığı belirtilerek, başlangıçta özellikle ticari gayrimenkul sektörünün etkilendiği ancak ekonomik zayıflığın artık diğer sektörleri de etkilediği ifade edildi.

Bankanın Finansal İstikrar Raporu'nda, Almanya’da konut emlak sektörünün aşırı değerlenmesi gibi bazı kırılganlıkların azaldığı ancak ticari emlak sektöründeki durumun hala kırılganlığını koruduğu ifade edildi.

"Borcun sürdürülebilir kalması için Avrupa'nın istikrarlı bir ekonomik büyüme elde etmesi gerekir"

Bundesbank Yönetim Kurulu Üyesi Michael Theurer, raporun sunumunda, “Alman ekonomisi yapısal zorluklarla karşı karşıya ve hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki yüksek değerleme seviyeleri, daha büyük ve ani piyasa fiyat düzeltmeleri riskini beraberinde getiriyor.” uyarasında bulundu.

Avrupa'daki yüksek kamu borcunun olası sonuçlarına ve bunun finansal istikrar için oluşturduğu tehlikelere dikkati çeken Theurer, borcun sürdürülebilir kalması için Avrupa'nın istikrarlı bir ekonomik büyüme elde etmesi gerektiğini vurguladı.

Theurer, “Yapısal reformlar, güvenilir ve sıkı mali kurallarla desteklenmelidir. Ekonomik açıdan önemli ve kredi itibarı yüksek bir üye ülke olarak Almanya, para birliği için rol model ve istikrarın teminatı olarak özel bir sorumluluk taşımaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Michael Theurer, genel olarak, varlık fiyatları ve kredilerdeki gelişmelerin finansal döngüde bir yükselişe işaret ettiğini, ancak gelecekteki gelişmelerin belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Theurer, artan kamu harcamaları ve büyüyen faiz yükünün, tek tek ülkelerin borç sürdürülebilirliğini bozduğunu da kaydetti.

Yüksek ulusal borç ve düşük büyümenin birleşiminin ekonomi için “zararlı” olduğuna dikkati çeken Theurer, “Almanya, artan borç oranına rağmen sağlam bir mali durumda olduğu düşünülürken, diğer Avro Bölgesi ülkeleri borç sürdürülebilirliği konusunda daha büyük sorunlarla karşı karşıya.” ifadesini kullandı.

BoE’de riskler konusunda uyarmıştı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) da 8 Ekim’de Finansal Politika Komitesi (FPC) raporunda yapay zeka kaynaklı bir çöküş veya Fed’in bağımsızlığına dair endişelerin küresel finansal piyasaları keskin bir düzeltmeye sürükleyebileceği konusunda uyarmıştı.

BoE’in raporunda, ABD piyasalarındaki hisse değerlemelerinin bazı ölçütlerde dotcom balonunun zirvesine yakın seviyelere ulaştığı belirtilirken, ABD devlet tahvillerinin Fed'in itibarına yönelik algılardaki herhangi bir zayıflamaya karşı savunmasız olabileceği ifade edilmişti.