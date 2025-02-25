Bundesbank'tan yüksek faiz nedeniyle 19,8 milyar Euro zarar açıkladı

Alman Merkez Bankası (Bundesbank), 2024 yılı için 19,8 milyar Euro zarar açıkladı. Banka, yüksek faiz oranlarının etkisiyle zarar ettiğini belirtti. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Frankfurt'ta düzenlediği basın toplantısında 2024 yılına ilişkin raporunu sundu.

Rapora göre, faizlerin düşük olduğu dönemde alınan tahvillerden elde edilen gelirlerin beklenenden düşük kalması ve bankalara yapılan faiz ödemelerinin artması, zararların ana sebepleri olarak gösterildi. Bu zararın 700 milyon Euro'luk kısmı ise risk karşılıklarıyla telafi edildi.

Euro Bölgesi'ndeki merkez bankaları, ticari bankalardan aldıkları mevduatlara faiz ödüyor. Haziran 2024’e kadar bu oran yüzde 4 seviyesinde iken, şu anda yüzde 2,75’e gerilemiş durumda. Bundesbank, en son 1979 yılında 2,9 milyar Euro zarar bildirmişti.

"Hareket kabiliyeti tamamen sınırsız"

Nagel, banka zararlarının gelecekte daha küçük olacağını belirterek, “Yıllık yüklerin zirvesi muhtemelen geçildi” ifadesini kullandı. Bankanın, altın rezervleri gibi sağlam varlıklarla bilançolarını dengelemeye devam edeceğini belirten Nagel, "Bundesbank'ın hareket kabiliyeti tamamen sınırsızdır" dedi.

Ayrıca, enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hedefi olan yüzde 2’ye gerilemesi durumunda ECB’nin faizleri daha da düşürebileceği sinyalini veren Nagel, “Bu, yönetim konseyi olarak temel faiz oranlarını daha da düşürmemize olanak sağlayacaktır” şeklinde konuştu. Nagel, Almanya'da yıllık enflasyonun 2026’da yüzde 2 hedefine ulaşmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.