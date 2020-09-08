Burak Önder: Dijitalleşmeye, yeni ürünlere yönelmeye devam etmeliyiz

08 Eylül 2020

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nın sorularını yanıtladı.

Canlı yayından notlar:

Burak Önder:

Hazirandan sonraki dönemde işler hareketlendi. Ama hala sorunlar var. Pandemiye, bütün olumsuzluklara rağmen Anadolu’daki işadamlarımız yatırıma devam ediyor. Kapasite artırımına devam ediyorlar. İki yıllık sürede güzel gelişmeler oldu. Firmalarımızın önemli bölümü KOBİ, bu nedenle sermaye yetersizlikleri var. Yatırımlar için Eximbank modeli bir bankaya ve kredi verecek kuruluşa ihtiyaç var. Son 10 yılda değerde yüzde 46, miktarda yüzde 44 artış elde ettik. Çin’den sonra miktar açısından dünyada ikinci sıradayız. Değer bazında ise 7inciyiz. Birim başı fiyatımız düşük. İhracat birim fiyatlarımızı artırabilmek için arge ve urge’ye yatırım yapmalıyız. Finansman yetersizlikleri dolayısıyla bu alanlara yeterince bütçe ayıramıyoruz. Bir firmamız ant-i bakteriyel cam üretmeye başladı. Başka firmalarımız da anti-bakteriyel ürün arayışındalar. İnovasyona ilgi büyük. Dijitalleşmeye, yeni ürünlere yönelmeye devam etmeliyiz. E-ticaret önemli. 180 ülkeye ihracat yapan bir sektörümüz var. Sektör olarak 1 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyoruz. Firmalarımızın yatırım iştahı var. Polonya’dan Kolombiya’ya kadar bütün pazarlarda en iddialı ülke konumundayız. Ürünlerimize taleplerin artacağını öngörüyoruz.