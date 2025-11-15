Burberry iki yıl sonra büyüme kaydetti

Burberry, iki yıl sonra ilk kez satışlarda büyüme kaydetti. CEO Joshua Schulman, şirketin “doğru yola geri döndüğünü” belirterek, Burberry'nin geçmiş dönemde “marka ifadesinden saptığını” ve bu nedenle çekirdek müşteri kitlesiyle bağının zayıfladığını söyledi.

Schulman’ın bir yıl önce başlattığı dönüşüm planı, özellikle markanın en önemli pazarı olan Çin’deki toparlanma sayesinde etkisini göstermeye başladı.

Hisseler yaklaşık yüzde 44 yükseldi

Geçmiş yıllarda performans düşüşü yaşayan Burberry, 2023 sonbaharında hisselerinin 2009’dan beri en düşük seviyeye inmesiyle ciddi endişe yaratmıştı. Hatta şirketin Londra borsasından çıkabileceği yönünde söylentiler bile gündeme gelmişti.

Schulman’ın göreve gelmesiyle tablo değişti. Hisseler yaklaşık yüzde 44 yükseldi ve Burberry yeniden FTSE 100 endeksine geri döndü.

CEO, “Müşterilerin sevdiği Burberry’ye dönüş başladı” diyerek geleceğe güvenle baktığını belirtti.

Olumlu tabloya rağmen, Burberry’nin geçen mayısta açıkladığı 1700 kişilik küresel işten çıkarma planı hâlâ yürürlükte.