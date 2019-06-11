'Burs ve iş garantili' yüksek lisans!

11 Haziran 2019

Ambalaj ve basım, Türkiye'nin son yıllarda hızlı büyüme kaydeden sektörlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Sektörde çözüm bekleyen sorunlardan biri olan “nitelikli personel açığı” için önemli bir adım atıldı. Türkiye'nin ambalaj teknolojileri alanındaki ilk ve tek lisansüstü programı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa tarafından açıldı ve öğrenci kabulüne başladı. Tezli Ambalaj Teknolojileri Yüksek Lisans Programı müracaatları 21 Haziran’a kadar devam edecek. Bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek programa Ambalaj Sanayicileri Derneği ve Etiket Sanayicileri Derneği aktif destek veriyor. Öğrencilerin öğrenim boyu bursları, staj yerleri ve iş garantileri dahi mevcut.

Üç dönem okulda bir dönem sanayide eğitim

Müracaat edecek mühendislik fakültesi mezunlarının ALES ve YDS sınavlarında yeterli notu almış olmaları gerektiğini belirten İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Lisan üstü Eğitim Enstitüsünde Ambalaj Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Köse, “Programda endüstri, elektrik, elektronik, bilgisayar, makine, kimya, fizik, mekatronik mühendisleri öğrenci olacaklar. Mühendisler dışında dört yıllık lisans basım teknolojileri ve grafik tasarım mezunları da bu programa müracaat edebilecekler. Diğer yüksek lisans müracaat şartlarının aynısı burada da geçerlidir. ALES ve yabancı dil sınavlarına girerek geçerli not alabilenler arasından öğrenci alımı yapılacak” dedi.

“Burs ve iş garantisi ile okuyacaklar”

Sektörden gelen talepler doğrultusunda bu programda eğitim öğretim görmeye hak kazanmış öğrencilerimize asgari ücret tutarında sektörün burs desteği sağlayacağını belirten Köse, “Burs verilmesini Etiket Sanayicileri Derneği ile Ambalaj Sanayicileri Derneği ortak bir platform üzerinden organize edecekler. Burs veren şirketler burs verdikleri öğrencileri sanayi eğitimi esnasında istihdam da edecekler. Böylelikle hem eğitim alan adayın sektörü hem de sektörün adayı tanıma süreci tamamlanmış olacak ve şirketler bu öğrencileri eğitimin tamamlanmasının hemen ardından kendi tesislerinde de istihdam edebilecekler . Özetle bu programa dahil olan öğrencilerimiz iş garantisi de kazanmış olacaklar” diye konuştu.