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Burs ve kredi ödemeleri başladı

Yükseköğrenim öğrencilerinin kasım ayı burs ve kredi ödemeleri başladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, 6-10 Kasım tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Kasım, "6" olanlar 9 Kasım, "8" olanlar 10 Kasım'da ödemelerini alabilecek.​​​​​​​

 

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