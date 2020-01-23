Bursa 2021'de ulaşımda sıfır sorun hedefliyor

23 Ocak 2020

Esra ÖZARFAT

Türkiye’nin Otomobili’nin üretimine ev sahipliği yapacak Bursa, ulaşım sorunlarını gidermek için hedefini belirledi. Kent gündemini meşgul eden ulaşım sorunu için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın vaadi net: “Çalışmalarımızı tamamlıyoruz bu sorun 2021 yılı mart ayından itibaren bir daha gündeme gelmeyecek.”

Bin 500 yabancı yatırımcının üretim yaptığı Bursa’nın dış ticaret rakamları da göz doldurucu. İhracatta üçüncü büyük şehir Bursa, geçen yıl yaklaşık 15 milyar dolarlık ihracata imza attı. Üstelik 2019 yılı sonunda verdiği dış ticaret fazlası da 6 milyar dolar.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sanayinin gücüyle turizmin enerjisini birleştiren Bursa için büyüme modelini “yatay mimari büyüme, katma değeri yüksek sanayi yapılanması, turizm kenti Bursa” şeklinde belirlediklerini anlattı. Aktaş, DÜNYA’nın büyükşehir belediye başkanları ile gerçekleştirdiği yazı dizisi Başkanlar Konuşuyor’un konuğu oldu.

Öncelikle Bursa’yı Türkiye gündemine taşıyan konu ile başlayalım istiyorum. Bursa, Türkiye’nin yerli ve milli otomobilinin üretileceği kent olarak belirlendi. Bundan sonraki süreçte Bursa’yı neler bekliyor?

Bursa, alınan kararla birlikte yerli ve milli elektrikli otomobilde üretim üssü olacak. Bu akımın dalga dalga tüm Türkiye’ye, dünyaya yayılacağını düşünüyorum. Bursa, sanayisi güçlü bir şehir, fakat bundan sonra yüksek teknolojiyi bünyemizde barındırmamız lazım. Bu vesile ile dünya şehri olabiliriz. Öte yandan Bursa olarak önemli bir karar aşamasına geldik. Bu noktada ileri teknoloji, katma değerli üretim ve mevcut sanayi tesislerinin rantabl işlemesi bu kentin önceliği olmalı. Şehir büyüyecek ve büyümek zorunda. Ancak kentin iş gücünün de nitelik olarak dönüşmesi gerekiyor. Bu dönüşüm kentin turizmini, sosyal ve kültürel hayatını, ulaşımını, kısacası tüm alanlarını etkileyecek. Bursa’nın sanayi yapılanmasının da bu çerçevede orta yüksek ve katma değeri yüksek teknolojiye doğru evrilmesi gerekiyor. Bu noktada da yerli ve milli, elektrikli otomobilin Bursa’da üretilecek olması Türkiye’nin kazanımı. Ayrıca Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte yaptığımız Gökmen Uzay Havacılık Merkezi’nin de, yüksek teknoloji bölgesi TEKNOSAB’ın da kısa sürede başlayacak olması, bizim için avantaj. Bu tür yatırımların Bursa adına çok ciddi kazanımları olacaktır.”

Kentte en çok konuşulan konulardan biri de ulaşım. Ulaşım sorunu ile ilgili neler yapıldı ve gelecek planlamalarınız nedir?

2017 yılında göreve geldiğimizde ilk olarak kurumsal yol haritamızı belirleyerek bir şehir tasavvuru oluşturduk. Bursa’nın ne istediğini, beklentilerini, kaygılarını tartıştık. Tarih, kültür, sanat, ticaret, ihracat şehri, otomotiv, tekstil ve birçok önemli sektörün üretim üssü olan Bursa’da hemşerilerimizin önceliğinin ne olduğu noktasında bir yol haritası belirledik. Birçok büyükşehirde olduğu gibi Bursa da ulaşımı konuşuyor. Ulaşım ile alakalı acilen devreye alınan akıllı kavşak uygulamaları gibi uygulamalarla ilk etapta ciddi rahatlamalar oldu. Önümüzdeki süreçte de Emek - Şehir Hastanesi hattımız bizim için çok önemli. Burayı tamamlayacağız. Acemler’de bir viyadüğü stadyumla bağladık. Direksiyonel kol uygulaması, yan yolların genişletilmesi konusunda da ihale sürecindeyiz. Aynı şekilde T2 hattının tasfiyesini ve ihale sürecini tamamladık. Mevcut hatta entegresi sağlanacak. Demirtaş çevre yolu bağlantısının kamulaştırmasını biz yapacağız, projenin yapımını Karayolları üstlenecek. Elektronik Denetleme Sistemini çok önemsiyorum. Önümüzdeki günlerde ihalesi tamamlanacak. Hafif raylı sistemde sinyalizasyon optimizasyon ile ilgili devam eden çalışma ağustos gibi sonuçlanacak. 3.5 dakikalık sefer aralığını 2 dakikaya düşürerek günlük 310 bin olan taşıma kapasitesini 460 bine çıkaracağız. Şu anda ulaşımın aksamaması için gece 01:00 ile 05:00 arası çalışılabiliyor. Ayrıca Eylül ayından itibaren de okul ve fabrika servisleriyle alakalı esnek saat uygulaması planlıyoruz. Tüm bu çalışmalarla 2021’in martından sonra Bursa’da ulaşım bir sorun olarak konuşulmayacak.

Nüfus artışı, hızlı ve çarpık kentleşme Bursa’nın önünde bir sorun olarak yer alıyor. Son yıllarda da özellikle kentsel dönüşüm çok tartışıldı. Gelinen noktada neredeyiz? Büyükşehir bu konuda nasıl bir kent tasavvuru planladı?

Yatay yapılaşma ile şehri Batı ve Kuzey endeksli büyütmek istiyoruz. Yeşil alanları da acilen çoğaltma yönünde güçlü bir irademiz var. Merinos altında 7 mahalle, Soğanlı’da kısmen çalışmalar var. Asıl hayalimizin buraları taşımakla beraber burada oluşacak yerlerin ikinci etap kentsel dönüşümde kullanılacağını ifade etmek istiyorum. Küçük bir noktada bir kentsel dönüşümden ziyade 5-6 mahalleyi içine alan etap etap farklı noktalara taşıyacağımız dönüşümü hedefliyoruz. Nilüfer’de 0,50 emsal iptali dolayısıyla yaşanan sıkıntıların emsal artışı mağdurlarına mahsus bir düzenlemeyle halledilmesi konusunda bakanlıkla çalışıyoruz.

Ekim ayında İznik'e 5 cumhurbaşkanı geliyor

Tüm bunların yanında Bursa, Uludağ’ı, denizi, termal kaynakları ve tarihiyle turizm alanında da ciddi bir potansiyele sahip. Bursa’nın bu potansiyelini iyi kullanabildiğini düşünüyor musunuz?

Turizm bu şehrin en önemli kozlarından biri. Örneğin Türk kültürünün ortak mirasının yarınlara aktarılması hedefiyle düzenlenen ve ilk 3’ü Kırgızistan’da yapılan Dünya Göçebe Oyunları’nın dördüncüsü bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde Bursa’da yapılacak. İznik’te ekim ayında 5 cumhurbaşkanı ağırlayacağız. 80 milyon liralık yatırımla 800 dönümlük bir alan hazırlanacak. İlk gün 250 bin kişinin burada ağırlanması bekleniyor. Organizasyonla birlikte Bursa ve İznik bir çekim merkezi haline gelecek. Bir süre önce Dosso Dossi Fuarı yapıldı ve 6 bin yabancı konuk Bursa’da ağırlandı. Yine kasım ayında Bursa Uluslararası Film Festivali yeniden kapılarını açacak. Bursa’nın kendine has lezzetlerinin dünyaya tanıtılacağı Gastronomi Festivali’nin de bu yıl ilk kez düzenleyeceğiz. Bu tip özel organizasyonlar kentin uluslararası bilinirliğini ve turizm gelirini artıracak. Ayrıca, Güney Kore, Singapur, Malezya, Endonezya gibi hedef ülkelerde Bursa’nın tanıtımıyla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Hatta Güney Kore’de bazı şirketlerle yatırımlar noktasın

da da görüşmeler yapılıyor. Bursa kent merkezine yakınlığı nedeniyle tercih edilen Dağyenice’nin de turizme kazandırılması için ihale sürecine gelindi. Bursa’nın termal potansiyelinin yeniden bir turizm değeri olarak öne çıkmasını da istiyoruz. Bu noktada da Sıcaksu Bölgesi’nin fizibilite raporunun hazırlanmasını kapsayan protokolü Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile imzaladık. Kentin turizm değerlerini doğru kullanarak, uluslararası nitelikli organizasyonlarla bir büyüme modeli gerçekleştireceğiz.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, DÜNYA Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’ye kent gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Elbette Bursa’nın içi de bu aralar çok cazip…

Bunun için de çalışıyoruz. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin çevresinin açılmasına yönelik de Ulu Cami ve etrafındaki Tarihi Hanlar Bölgesi’nde tarihi silueti bozan yapılara ilişkin kamulaştırma sürecini başlattık. 430 bin metrekarelik alanda tarihi binaları gün yüzüne çıkararak bölgeyi gerçek kimliğiyle turizme kazandıracağız. Halihazırda Pirinç Han, İpek Han ve Bakırcılar Çarşısı Bölgesi’nde her türlü imar uygulaması durduruldu. Proje kapsamında 150 milyon liralık bir maliyet ön görülüyor.”

Büyükşehir, kırsalını keşfediyor BESAŞ ve TARIM AŞ sahada

Hızlı sanayileşmeden dolayı geçmiş dönemlerde zaman zaman tarımdan uzaklaşma yaşanmış olsa da Bursa, önemli bir tarım kenti. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tekrar kırsalımızı keşfetme derdindeyiz.

Bursa’da tarım ve hayvancılığın daha kaliteli hale getirilmesi, verimlilik ve çiftçinin kazancının arttırılması hedefiyle Tarım A.Ş. vasıtasıyla birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Geleceğin tarımda olduğu bilincine önem veriyoruz. Üreticilerle bir araya gelerek ahududu, incir ve armut yetiştiriciliği, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, iç ve dış pazar imkanları, ihracat stratejileri gibi birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Köyden kente göçün önüne geçebilmenin tek yolu kırsal kesimde yaşam kalitesini yükseltmekten ve istihdam sağlamaktan geçiyor. Bu kapsamda gerek BESAŞ ve TARIM AŞ gerekse de Büyükşehir bünyesindeki Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sürekli kırsal kalkınmaya yönelik projeler hazırlanıyor.

Bir taraftan tarımsal tesisler kurulurken, diğer taraftan doğrudan ürün alımları, fide, fidan, tohum, ekipman destekleri ve örnek üretim alanları oluşturularak çiftçimize destek veriyoruz. Özellikle üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak sulama göleti inşaatlarına ağırlık verdik. Hayvancılığın gelişmesi noktasında da elimizden geleni yapıyoruz. Merinos gibi yüksek verimli ırkların temini noktasında çiftçimize gerekli desteği sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz.”

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