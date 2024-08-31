Bursa Business School iş dünyasını hazırlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Uludağ’da hayata geçirilen Bursa Business School, iş dünyasını geleceğe hazırlıyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, eğitim programlarının yanı sıra uluslararası zirve ve kongrelerin düzenlendiği önemli bir destinasyon olarak öne çıkan Bursa Business School’un yalnızca Türk iş dünyasının değil bölgenin ve küresel şirketlerin de eğitim merkezi haline geleceğini vurguladı.

Anıtkabir’in mimarı H. Emin Onat ve Türkiye’nin ilk kadın mimarlarından Prof. Dr. Leman C. Tomsu tarafından 1946 yılında Kirazlıyayla Sanatoryumu olarak tasarlanan kompleks, köklü tarihiyle dikkat çekiyor. , BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, özensiz kullanım ve yıllar içinde oluşan tahribat yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi sanatoryum binasını, yeniden ayağa kaldırarak önemli bir sorumluluğu yerine getirdiklerini söyledi. Başkan Burkay “BTSO’da göreve geldiğimiz 2013 yılında 16 makro proje hedefi ile yola çıkmıştık. Bugün 60’tan fazla projeye ulaştık. Bu projelerimizden biri de iş dünyamız için eğitim merkezi olarak hizmet veren ve dünyada INSEAD, Wilton Park, Harvard Business School gibi örnekleri olan bir yapıyı kentimize kazandırmaktı. Toplam 256 bin metrekarelik bir alanda, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı renovasyon projelerinden birini gerçekleştirerek bu eşsiz yapıyı ‘Bursa Business School’ konseptiyle iş dünyamızın ve ülkemizin hizmetine sunduk.” dedi.

“Uludağ yeni Davos olacak”

Projede mimari ve kültürel mirasın korunmasına büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını ifade eden Başkan Burkay, doğal dokuya uygun şekilde projeyi tamamladıklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Uludağ’ı Davos yapalım” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projenin Uludağ’ın marka değerini güçlendirecek çok önemli bir eser olduğunu belirten İbrahim Burkay, “Bursa Business School, Bursa’nın en önemli değerlerinden olan Uludağ’ın sadece kış aylarında değil yılın 12 ayı boyunca nitelikli turist ağırlayan bir cazibe merkezi olmasını sağlayacak.” şeklinde konuştu.

“İş dünyasının çekim merkezi”

Başkan İbrahim Burkay, Bursa Business School’u, uzay ve havacılık alanında dünyadaki en önemli buluşmalardan biri olan ASE Planetary Congress ile hizmete açtıklarını söyledi. Yaklaşık 70 astronot ve kozmonotun katıldığı etkinlikle kapılarını açan merkezin, bugün tüm şirketler, kurumlar ve iş dünyası kuruluşlarına hizmet sunduğunu söyledi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, “Bursa Business School’da iş dünyamız için üst düzey eğitimler, şirket toplantıları, ulusal ve uluslararası düzeyde kongreler, yerli ve yabancı doruk toplantıları düzenleniyor. Merkezde otel ve kongre binası, toplantı ve konferans salonları, çalışma odaları, sanat galerileri ve kütüphane gibi fiziki yapıların bulunduğunu, merkezde ayrıca sağlık programlarının da uygulandığını kaydetti. Türkiye’nin yanı sıra uluslararası şirketler için de eğitim ve gelişim programlarının uygulandığı Bursa Business School, ülkemizde ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Bu merkez, bulunduğumuz coğrafyanın en büyük ihtiyaçlarından birini karşılama vizyonuyla faaliyetlerini sürdürüyor” dedi.