Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 bütçesi 37 milyar TL

Nezaket ÇETİN / BURSA

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı üçüncü oturumunda, 2026 mali yılı performans programı ve bütçesi ele alındı. Başkan Mustafa Bozbey’in başkanlığında yapılan toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 yılı gider ve gelir bütçeleri 37 milyar TL olarak denk şekilde kabul edildi.

Bozbey: Hedefimiz hizmette sürdürülebilirlik

Toplantıda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, bütçenin Bursa ve Bursalılar için hayırlı olmasını dileyerek, “Bu yıl da yatırımlarla vatandaşlarımızı gülümsetmeyi ve sorunları en aza indirmeyi hedefliyoruz” dedi. Merkezi yönetim bütçesinin hem kamu sektörü hem de yerel yönetimler açısından belirleyici olduğuna dikkat çeken Bozbey, vergi gelirlerindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.

Bursa’da yıllık ithalatın yaklaşık 13 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Bozbey, gümrük vergilerinden elde edilen gelirlerin 2025’te önemli ölçüde arttığını vurguladı. 2026 yılında vergi gelirlerinde yaklaşık yüzde 30’luk artış beklendiğini açıklayan Bozbey, mali disiplinin korunacağını söyledi.

Borç azaldı, yeni kredi kullanılmadı

Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Yusuf Yalnız, belediyenin borcunun uygulanan mali disiplin sayesinde 2024’teki 13 milyar TL seviyesinden 2025 Ekim ayı itibarıyla yaklaşık 8,9 milyar TL’ye gerilediğini açıkladı. Borçların öz gelirlerle azaltıldığı ve yeni kredi kullanılmadığı belirtildi.

BUSKİ ve ilçe belediyeleri dâhil edildiğinde, Bursa genelindeki toplam bütçenin 96,8 milyar TL’ye ulaştığı açıklandı. 17 ilçe belediyesinin bütçeleriyle birlikte hazırlanan 2026 bütçesi, gelir bütçesinde oy birliğiyle kabul edildi.