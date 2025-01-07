Bursa Ekonomisi Raporu iş dünyasına rehber olacak

Bursa’nın ekonomik hedeflerine ulaşması bakımından rehber niteliği taşıyan Ekonomi Raporu'nun tanıtım toplantısında MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak söz aldı. 2024'ü değerlendiren Şenocak, Bursa'nın 2025 hedeflerinden söz etti ve bu yıla dair öngörülerde bulundu.

Türkiye’nin 2024 yılı sonunda 262 milyar dolarlık ihracat rekoruna ve 1 trilyon 130 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşarak önemli bir başarı elde ettiğini belirten Başkan Şenocak, “Enflasyonla mücadelede alınan sıkı para politikalarının etkisiyle ekonomimizin dirençli yapısı güçlenmiş ve yıllık enflasyon son bir buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Bu gelişmeler, 2025 hedeflerimize olan inancımızı pekiştirmektedir. Merkez Bankası’nın yüzde 21 enflasyon hedefini yakalayacağımıza ve ekonomik toparlanmanın hızlanacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

İhracatta 4. sırada

18,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle ekonomiye güç katan ancak ihracatta 4. sırada bulunan Bursa hakkında Şenocak, “Şehrimizin hak ettiği üst sıralara ulaşması için yenilikçi adımlar atılmalı, katma değerli üretim ve dijital dönüşüm konularında ciddi yatırımlar yapılmalıdır” şeklinde konuştu. Toplantıda, sanayicilerin sorunlarına özel bir vurgu yapıldı ve şehir içinde sıkışan plansız sanayinin, modern organize sanayi bölgelerine taşınmasının gerekliliği belirtildi.

KOBİ’ler finansmana kolayca ulaşabilmeli

KOBİ’lerin önemine vurgu yapan Başkan Şenocak, “Uygun finansman kaynaklarının sunulması, düşük maliyetli krediler ve ihracat teşvikleri, sanayimizin sürdürülebilir büyümesine büyük katkılar sağlayacaktır. Bu adımlar, sadece bugünün sorunlarını çözmekle kalmayacak, aynı zamanda Bursa’yı geleceğin ekonomisine hazırlayarak daha güçlü ve dirençli bir sanayi altyapısına kavuşturacaktır” ifadelerini kullandı ve "Bu çalışmamız yalnızca mevcut durumun bir analizi değil, aynı zamanda geleceğe dair çözüm odaklı bir yol haritasıdır. Raporda, 16 sektörün dünya, Türkiye ve Bursa ölçeğindeki mevcut durumları detaylı bir şekilde ele alınırken, karşılaşılan sorunlara yönelik stratejik çözüm önerileri sunuluyor" dedi.

Hamilik Projesi

MÜSİAD Bursa Şubesi Sektör Kurulları’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Halil Atalay da Bursa sanayisinin en büyük sorunlarından birinin nitelikli eleman eksikliği olduğunu söyledi ve Meslek Liseleri Hamilik Projesi hakkında açıklamalarda bulundu: "Düzenlediğimiz atölye çalışmaları ve seminerlerle, gençlerimiz hem teorik bilgi hem de pratik deneyim kazanıyor. Böylece, sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü oluştururken, öğrencilerimize de iş dünyasına daha güçlü adımlarla giriş yapma imkânı sunuyoruz. Bu projeyi, yalnızca bir eğitim faaliyeti değil, aynı zamanda geleceğimizi inşa etme çabamızın önemli bir parçası olarak görüyoruz” diye konuştu.