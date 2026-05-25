Bursa gıda ihracatında yeni eşik için harekete geçti
Bursa’da tarım ve gıda sektörünün gelecek vizyonunun ele alındığı toplantıda, üretimden lojistiğe, finansmandan dijitalleşmeye kadar sektörün öncelikleri masaya yatırıldı. İhracatçılar, küresel dalgalanmalara rağmen Bursa’nın üretim gücünü koruduğunu vurgularken, yaş meyve-sebze ihracatında 4 yıl içinde 500 milyon dolarlık hedef ortaya konuldu.
Türkiye’nin üretim ve ihracat merkezlerinden Bursa’da tarım ve gıda sektörünün gelecek hedefleri masaya yatırıldı. Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ile Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB) ortak organizasyonunda sektör temsilcileri, üretimden lojistiğe, finansmandan dijitalleşmeye kadar birçok başlıkta sektörün yol haritasını değerlendirdi. Programda, küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen Bursa’nın üretim ve ihracat gücünü koruduğu vurgulanırken, önümüzdeki döneme ilişkin büyüme hedefleri paylaşıldı.
Programa Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Gümrük Müdürü Kemal Emiroğlu, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Baran Çelik, UİB Koordinatör ve OİB Başkanı Kemal Yazıcı, UTİB Başkanı G. İhsan İpeker ile UHKİB Başkanı Haluk Özkarakaşlı katıldı.
“4 yıllık hedefimiz 500 milyon dolarlık ihracat”
UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Taner, 2025 yılında yaşanan don felaketinin tarımsal üretim ve rekolte üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirterek, buna rağmen yaklaşık 189 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Son dönemde yaşanan yoğun yağışların bazı bölgelerdeki üretimi etkilediğini ifade eden Taner, buna karşın yıl genelinde yüksek bir üretim beklendiğini kaydetti. UYMSİB’in 2026 yılı ihracat hedefini 250 milyon dolar olarak belirlediklerini açıklayan Taner, “Bununla da yetinmeyip, önümüzdeki 4 yıllık süreçte birlik bünyesinde yıllık en az 500 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Nisan ayında göreve geldiğimizden bu yana finansal çözümlere ve dijitalleşmeye odaklandık” diye konuştu.
“Meyve ve sebzeyi endüstriyel ürüne dönüştürüyoruz”
UMSMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kuşçulu ise 2025 yılını 291 milyon dolarlık ihracat rakamıyla tamamlayan birliğin, 2026 yılının ocak-nisan döneminde 70 milyon dolarlık ihracata ulaştığını söyledi. “Bizler sadece hammadde değil; meyve ve sebzeye teknoloji ve inovasyon katarak onları endüstriyel ürünlere dönüştürüyoruz” diyen Kuşçulu, sektörün özellikle enerji, hammadde ve ambalaj maliyetlerindeki artış nedeniyle zorlandığını ifade etti. Küresel pazarda rekabet gücünün korunabilmesi için güçlü destek mekanizmalarına ihtiyaç duyduklarını belirten Kuşçulu, düşük maliyetli ve uzun vadeli kredi imkanlarının genişletilmesi ile enerji maliyetlerinde düzenleme yapılmasına yönelik beklentilerini dile getirdi. Bursa’da kurulması planlanan lojistik merkez projesinin tamamlanmasının ihracat sevkiyatlarında önemli avantaj sağlayacağını kaydeden Kuşçulu, lojistik altyapının sektör açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.
“Bursa’nın çok sektörlü yapısı güç kazandırıyor”
UİB Koordinatör ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı da Bursa’nın çok sektörlü üretim yapısıyla öne çıktığını söyledi. Tarım ve gıda sanayisinden otomotive kadar birçok alanda başarı hikâyesi yazıldığını ifade eden Yazıcı, “Bu, kentin sahip olduğu köklü üretim ve ihracat kültürünün bir yansımasıdır. Küresel ekonomideki daralmalara ve tedarik zincirlerindeki değişimlere rağmen, Bursa sanayisi ve ihracatçısı esnek yapısıyla ayakta kalmayı başarmaktadır. Yaş meyve, sebze ve mamulleri sektörlerimizin attığı her başarılı adım, kentimizin toplam ihracat değerini yükseltmekte ve küresel rekabette elimizi güçlendirmektedir” diye konuştu.