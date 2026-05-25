Bursa gıda ihracatında yeni eşik için harekete geçti

Türkiye’nin üretim ve ihra­cat merkezlerinden Bur­sa’da tarım ve gıda sek­törünün gelecek hedefleri ma­saya yatırıldı. Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ile Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birli­ği’nin (UYMSİB) ortak organizas­yonunda sektör temsilcileri, üre­timden lojistiğe, finansmandan dijitalleşmeye kadar birçok baş­lıkta sektörün yol haritasını de­ğerlendirdi. Programda, küresel ekonomik dalgalanmalara rağ­men Bursa’nın üretim ve ihracat gücünü koruduğu vurgulanırken, önümüzdeki döneme ilişkin bü­yüme hedefleri paylaşıldı.

Programa Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Bursa Ticaret ve Sa­nayi Odası (BTSO) Yönetim Kuru­lu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Gümrük Müdürü Kemal Emiroğlu, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Böl­ge Müdürü Mehmet Tuncay Bay­raktar, Türkiye İhracatçılar Mec­lisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Baran Çelik, UİB Koordinatör ve OİB Başkanı Kemal Yazıcı, UTİB Başkanı G. İhsan İpeker ile UHKİB Başkanı Haluk Özkarakaşlı katıldı.

“4 yıllık hedefimiz 500 milyon dolarlık ihracat”

UYMSİB Yöne­tim Kurulu Baş­kanı Hamdi Ta­ner, 2025 yılında yaşanan don fe­laketinin tarım­sal üretim ve re­kolte üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu be­lirterek, buna rağmen yaklaşık 189 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdiklerini söy­ledi. Son dönemde yaşanan yoğun yağışların bazı bölgelerdeki üreti­mi etkilediğini ifade eden Taner, buna karşın yıl genelinde yüksek bir üretim beklendiğini kaydetti. UYMSİB’in 2026 yılı ihracat hede­fini 250 milyon dolar olarak belir­lediklerini açıklayan Taner, “Bu­nunla da yetinmeyip, önümüzdeki 4 yıllık süreçte birlik bünyesinde yıllık en az 500 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Nisan ayın­da göreve geldiğimizden bu yana fi­nansal çözümlere ve dijitalleşme­ye odaklandık” diye konuştu.

“Meyve ve sebzeyi endüstriyel ürüne dönüştürüyoruz”

UMSMİB Yöne­tim Kurulu Baş­kanı Ömer Faruk Kuşçulu ise 2025 yılını 291 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ta­mamlayan birli­ğin, 2026 yılının ocak-nisan döne­minde 70 milyon dolarlık ihracata ulaştığını söyledi. “Bizler sadece hammadde değil; meyve ve sebzeye teknoloji ve inovasyon katarak onla­rı endüstriyel ürünlere dönüştürü­yoruz” diyen Kuşçulu, sektörün özellikle enerji, hammadde ve amba­laj maliyetlerindeki artış nedeniyle zorlandığını ifade etti. Küresel pa­zarda rekabet gücünün korunabil­mesi için güçlü destek mekanizma­larına ihtiyaç duyduklarını belirten Kuşçulu, düşük maliyetli ve uzun va­deli kredi imkanlarının genişletil­mesi ile enerji maliyetlerinde dü­zenleme yapılmasına yönelik bek­lentilerini dile getirdi. Bursa’da kurulması planlanan lojistik merkez projesinin tamamlanmasının ihra­cat sevkiyatlarında önemli avantaj sağlayacağını kaydeden Kuşçulu, lo­jistik altyapının sektör açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

“Bursa’nın çok sektörlü yapısı güç kazandırıyor”

UİB Koordinatör ve Otomotiv En­düstrisi İhracat­çıları Birliği Yö­netim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı da Bur­sa’nın çok sek­törlü üretim yapısıyla öne çıktığını söyledi. Tarım ve gıda sanayisin­den otomotive kadar birçok alanda başarı hikâyesi yazıldığını ifade eden Yazıcı, “Bu, kentin sahip ol­duğu köklü üretim ve ihracat kül­türünün bir yansımasıdır. Küresel ekonomideki daralmalara ve teda­rik zincirlerindeki değişimlere rağmen, Bursa sanayisi ve ihracat­çısı esnek yapısıyla ayakta kalmayı başarmaktadır. Yaş meyve, sebze ve mamulleri sektörlerimizin attı­ğı her başarılı adım, kentimizin toplam ihracat değerini yükselt­mekte ve küresel rekabette elimizi güçlendirmektedir” diye konuştu.