Bursa Makine Teknolojileri Fuarı'nda 55,2 milyon dolarlık satış

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde çarşamba günü başlayan organizasyona 63 ülkeden 32 binden fazla ziyaretçi katıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan fuar, 350 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla 7 salonda, 40 bin metrekarelik alanda gerçekleştirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarda satış rekoru elde ettiklerini belirterek, "Aldığımız geri bildirimlere göre, fuara katılan her 4 katılımcı firmadan 3'ü, fuar sırasında sıcak satış gerçekleştirdi. Katılımcılar 4 günde 55,2 milyon dolarlık rekor satışa imza attı. Fuar sonrasında yaklaşık 24 milyon dolar değerinde sipariş daha alacaklarına kesin gözüyle bakıyorlar." ifadesini kullandı.