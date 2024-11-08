Bursa, Türkiye Ekonomi Sempozyumu'nu ağırlıyor

Türkiye Ekonomi Sempozyumu'nun açılışında konuşma yapan Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan, Borsa İstanbul grubunda, Borsa İstanbul'un piyasa işletimini gerçekleştirdiğini, alım satıma aracılık ettiğini, Takasbank'ın finansal takası sağladığını, finansal altyapı ve teknoloji şirketi MKK'nin ise bütün piyasaların verisini kaydederek, kaydi saklama hizmeti sunduğunu söyledi.

Kurumsal yönetim hizmetleri sunduklarını belirten Arıkan, "Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bütün dünyaya örneğiz. Dünyada en iyi uygulayan piyasalardan, ülkelerden biriyiz. Genel kurul sistemimiz var. Endonezya Sermaye Piyasasına dahi bunun ihracını gerçekleştirdik ve kullanılıyor. Türkiye'de 2012'den beri kullanılmakta ve OECD tarafından dünyadaki en iyi 5 uygulamadan biri olarak raporlarına konu edilecek" dedi.

3 mottoya dikkat!

Yazdığını yapmak, yaptığını yazmak ve ölçerek yönetmenin önemine değinen Arıkan, kurum olarak bu 3 mottoyu uygulamaya çalıştıklarına dikkati çekti. Türkiye'de bakiyeli yatırımcı sayısının 11 milyon olduğunu, bunun daha fazla bilinmesinin sağlanması gerektiğini dile getiren Arıkan, "Halka açık şirket sayısı şu an 570'e geldi. 3-5 yıldır her yıl 40-50 yeni şirket geliyor. Bizim halka açık şirket sayımız 3-5 sene öncesine kadar 300 küsurdu" diye konuştu.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ekonomide en çok konuşulması gereken başlıkların, bu alanın insan odaklı yönetilmesi, yönlendirilmesi ya da ekonomiye göre insanın yeniden dizayn edilmesi olduğunu belirtti.

Küresel ekonomiyi ve ulusal ekonomileri derinden etkilemesi muhtemel güncel meydan okumaların bilimsel olarak değerlendirilmesi, Türkiye ekonomisinin gelişmişlik seviyesi ışığında, reel sektör ve sanayileşme odaklı sorunlarının bilimsel yöntemlerle analiz edilerek 'Yeni Sanayi Politikası' bağlamında öneriler geliştirilmesi amaçlanan sempozyum, yarın sona erecek.