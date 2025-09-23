Bursa ve Almanya arasındaki ticaret köprüsü güçleniyor

Almanya’da faaliyet gösteren ve Türkiye ile Avrupa arasında ticaret köprüleri kuran PBS Trade ve Brand firmasının kurucusu Aziz Sevindik etkinliğin Avrupa pazarına açılmak isteyen Türk firmaları için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Avrupa, Asya ve Afrika’da faaliyet gösteren bir yapıya sahip olduklarını kaydeden Sevindik, “Hedefimiz pazarlar, insanlar ve markalar arasında bağ kurmak. Üreticiler ile nihai tüketiciler arasında doğrudan bağlantı kurarak, aracıları ortadan kaldırıyor ve markaları pazara açıyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın organizasyonuyla burada çok sayıda firmayla aynı anda görüşme imkânı bulduk. Normalde bu firmalara tek tek ulaşmak oldukça zorken, burada verimli bir şekilde birebir temas kurabildik” ifadelerini kullandı.

“İş birliği için ilk adımı attık”

Etkinliğe Almanya’dan katılan isimlerden biri olan Bernhard Clemens de ikili iş görüşmelerinin sunduğu fırsatlara dikkat çekti. Bağcılık ve meyvecilik alanında makine üretimi yapan firmanın ortağı Clemens, gerçekleştirdiği temaslar sonucunda somut bir iş bağlantısı kurduklarını belirtti. Clemens, şunları kaydetti: “BTSO'nun ev sahipliğinde düzenlenen bu organizasyon, iş dünyasının doğrudan ve verimli bir şekilde bir araya gelmesi açısından büyük önem taşıyor. Burada tanıştığımız firmalardan biriyle ciddi bir iş birliği potansiyeli gördük ve bununla ilgili ilk adımı atmış olduk. Görüşmelerimiz oldukça olumlu geçti ve ileriye dönük güzel bir ortaklık hedefliyoruz.”