Bursa’da sosyal yardımlar tek kartta toplandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım çalışmalarını “Sosyal Destek Kartı” çatısı altında topladı. Yeni sistemle dar gelirli aileler, üniversite öğrencileri, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere yönelik tüm destekler tek kart üzerinden sağlanacak.

Vatandaşlar kartlarını 17 ilçede kullanabilecek. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, projeyle yardımların daha etkin, güvenli ve şeffaf şekilde ulaştırılacağını, aynı zamanda denetim mekanizmasının güçleneceğini belirtti. Sosyal Destek Kartı, yardımları doğrudan vatandaşların kartına yatırarak kolay ve hızlı kullanım imkânı sağlayacak.