Bursa'da toplu ulaşım ücretlerine bir yılda dördüncü zam!

Bursa'da toplu taşıma ücretleri bir kez daha artırıldı. BURULAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, tam biniş ücreti 26 TL'den 35 TL'ye, öğrenci bileti ise 6,50 TL'den 8,75 TL'ye yükseltildi.

Yapılan bu son düzenlemeyle birlikte abonman kart sistemi de yürürlükten kaldırıldı. BURULAŞ, abonman uygulamasının kaldırılmasının dijitalleşme sürecinin bir parçası olduğunu vurgularken mevcut abonman kartlarının son kullanım tarihlerine kadar geçerli olacağını duyurdu.

"Fiyat güncellemesi zorunlu hale geldi"

Kurum, son altı ayda personel giderlerinin yüzde 55, akaryakıt fiyatlarının ise yüzde 27 oranında arttığını, döviz kurundaki dalgalanmaların bakım ve onarım maliyetlerini doğrudan etkilediğini belirterek, fiyat güncellemesinin zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Öte yandan, kentteki ulaşım ücretlerine geçtiğimiz yılın Ağustos, Şubat ve Nisan aylarında da zam yapılmıştı. 7 Temmuz'da yürürlüğe giren bu son artış, bir yıl içindeki dördüncü fiyat güncellemesi oldu.