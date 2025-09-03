Bursa'da üretilen bu bal her derde deva

Uludağ’ın eteklerinde arılar tarafından işlenen kara kovan ballarının hasadına başlandı.

Şeker hastaları da yiyebiliyor

Üretici Ali Kutlue, 50 yıldır aynı yerde üretim yaptıklarını belirterek, "Burada 70 çeşit çiçek var. Doğal kovan balı yapıyoruz, peteğini de arı kendisi yapıyor. Şeker hastaları da yiyebiliyor bu baldan" dedi.

Bal hasadının başladığını belirten Kutluer, "Şu anda hasadımız başladı, ballarımıza yoğun istek var. Mideye, öksürüğe yüzde yüz faydası var" diye konuştu.

300-350 kilo bal aldı

Bu sene verimin iyi olduğunun altını çizen Kutluer, "Bu sene verim iyi olduğundan aşağı yukarı 300-350 kilo bal aldım. Seneye nasip olursa 100 kovana çıkartacağım, 1 ton bal bekliyorum" dedi.