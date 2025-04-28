Bursa’da üretilen her 10 otomobilden 6’sı yurt dışına gönderildi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgilere göre, OYAK Renault ve TOFAŞ'ın fabrikalarının bulunduğu Bursa'da, yılın ilk 3 ayında günlük üretilen 1206 otomobilden 731'i ihraç edildi.

Türkiye genelinde bu yılın ilk çeyreğinde 220 bin 927’si otomobil olmak üzere toplam 352 bin 299 araç üretildi. Üretilen araçların yüzde 73’üne denk gelen 257 bin 212 adedi yurt dışına satıldı. Otomobil özelinde ise 220 bin 927 üretimin 149 bin 843'ü ihraç edildi.

OYAK Renault üretimde lider

Otomobil üretiminde adet bazında ilk sırayı, 90 bin 245 araçla Bursa’da faaliyet gösteren OYAK Renault aldı. Şirketin toplam otomobil üretimindeki payı yüzde 40,8 olarak kaydedildi.

Kocaeli’de bulunan Hyundai Motor Türkiye 61 bin 800 otomobil üretimiyle ikinci sırada yer alırken, Sakarya’daki Toyota 50 bin 585 adetle üçüncü oldu. Bursa’daki bir diğer üretici TOFAŞ ise 18 bin 297 otomobil üreterek dördüncü sırayı aldı.

Ocak-mart döneminde Bursa’da toplam 108 bin 542 otomobil üretildi ve bu rakam Türkiye genelindeki otomobil üretiminin yüzde 49,1’ini oluşturdu.

Bursa üretiminin yüzde 60'ı ihraç edildi

İhracat rakamlarına bakıldığında, OYAK Renault 64 bin 828 adet otomobil ihracıyla yine ilk sırada yer aldı. Hyundai Motor Türkiye 51 bin 500 adet, Toyota 32 bin 495 adet ve TOFAŞ 1020 adet otomobil ihracatı gerçekleştirdi.

Bursa’dan yılın ilk çeyreğinde toplam 65 bin 848 otomobil ihraç edilerek, Türkiye’nin toplam otomobil ihracatının yüzde 44’ü sağlandı.

Böylece, Bursa’da üretilen 108 bin 542 otomobilin yüzde 60,66’sı yurt dışına gönderilmiş oldu. Kentte günlük ortalama 1206 araç üretilirken, bunların yaklaşık 732’si ihraç edildi. Saatlik ihracat ortalaması ise 30,48 otomobil olarak kaydedildi.