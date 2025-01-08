Bursa'dan Türkiye'nin 2024 ihracatına 16,7 milyar dolarlık katkı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, İstanbul ve Kocaeli'nin ardından 2024 yılı itibarıyla ihracat sıralamasında üçüncü sırada yer alan Bursa, Türkiye'nin toplam dış satımının 261 milyar 925 milyon 235 bin dolar olduğu dönemde, yüzde 6,37’lik bir paya sahip oldu.

Bursa'nın ihracatı 2023'te 16 milyar 170 milyon 296 bin dolar seviyesindeyken, 2024'te yüzde 3,3 artarak 16 milyar 705 milyon 875 bin dolara ulaştı. Böylece Bursa, 197 ülke, özerk ve serbest bölgeye dış satım gerçekleştirerek tarihindeki en yüksek ihracat rakamını kaydetti.

Bursa'nın en büyük ihracat pazarı: Almanya

Bursa'dan en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı. Almanya'ya yapılan dış satım, 2023 yılındaki seviyesini koruyarak 2 milyar 406 milyon 262 bin dolar olarak kaydedildi.

İkinci sıradaki Fransa'ya ihracat, yüzde 1,6’lık artışla 1 milyar 962 milyon 343 bin dolardan 1 milyar 994 milyon 57 bin dolara çıktı. İtalya'ya yapılan ihracat ise yüzde 9,4 artarak 1 milyar 175 milyon 464 bin dolardan 1 milyar 285 milyon 442 bin dolara yükseldi.

Dördüncü sırada yer alan İspanya'ya dış satımda ise bir düşüş gözlemlendi; 2023'te 1 milyar 83 milyon 673 bin dolar olan ihracat, 2024'te yüzde 4,8 azalarak 1 milyar 31 milyon 995 bin dolar oldu. Beşinci sırada yer alan Birleşik Krallık'a yapılan ihracat ise yüzde 14,7 artışla 709 milyon 858 bin dolardan 814 milyon 150 bin dolara yükseldi.

İhracat lideri otomotiv sektörü

Bursa'nın 2024 yılındaki ihracatında otomotiv sektörü ilk sırada yer aldı. OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi büyük firmaların üretim yaptığı otomotiv sektörü, 7 milyar 654 milyon 711 bin dolarlık ihracatla ilin toplam dış satımının yüzde 45,82'sini karşıladı.

Otomotivin ardından, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1 milyar 574 milyon 928 bin dolarla en fazla ihracat yapılan ikinci sektör oldu. Tekstil ve ham maddeleri sektörü ise 1 milyar 283 milyon 893 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

Bursa'nın ihracatına, makine ve aksamları sektörü 1 milyar 258 milyon 106 bin dolar, çelik 1 milyar 12 milyon 951 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 861 milyon 848 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 777 milyon 960 bin dolar ve demir ve demir dışı metaller sektörü de 598 milyon 965 bin dolarlık katkıda bulundu.

Diğer sektörlerde ise toplamda 1 milyar 682 milyon 495 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu ürünler arasında gemi, yat ve hizmetleri, iklimlendirme sanayi, mücevher ve deri ve deri mamulleri yer aldı.