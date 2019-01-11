Bursalı 111 firma küresel alıcılarla buluştu
Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ev tekstil fuarı Heimtextil'de üreticilerin yeni koleksiyonları küresel alıcıların beğenisine sunuldu. Türkiye'den 285 firmanın katıldığı fuara 111 katılımcı ile Bursa damgasını vurdu. (Ömer Faruk Çiftçi)
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.