Bursalı tekstilci 2025’i ‘her şeye rağmen yılı’ olarak belirledi

Bursa Ticaret ve Sana­yi Odası (BTSO), ihracat odaklı projelerine hız kes­meden devam ediyor. Bursa iş dünyası temsilcileri BTSO’nun iştiraki KFA Fuarcılık organi­zasyonuyla Fransa’nın başkenti Paris’te küresel tekstil ve moda sektörünün prestijli buluşmala­rından olan Premiere Vision ve Texworld fuarlarına katıldı.

Tekstil ve moda endüstrisinin geleceğini şekillendiren Premie­re Vision Fuarı, bu yıl da dünya­nın dört bir yanından profesyo­nelleri Paris’te bir araya getirdi. Kumaş, iplik, deri, tasarım ve ak­sesuar alanlarında faaliyet gös­teren üreticilerin katılımıyla gerçekleşen fuar, sektördeki yeni trendlerin ve teknolojilerin pay­laşıldığı bir platform olarak öne çıktı. Yaklaşık bin 200 firmanın stant açtığı fuarda, 187 Türk fir­ması yer aldı.

Premiere Vision’da 56 Bursa firması

Bursa’dan da 56 firmanın stant açarak katıldığı fuarda, firma­lar yenilikçi koleksiyonlarını ve güçlü üretim kapasitelerini kü­resel alıcılarla buluşturma fırsa­tı elde etti. Fuarın bu yılki tema­sı olan inovasyon ve teknoloji, özellikle sürdürülebilir üretim, dijital çözümler ve yeni nesil ma­teryaller üzerine yoğunlaştı. Bu kapsamda firmalar hem mevcut pazarlardaki konumlarını güç­lendirme hem de yeni iş birlikle­ri geliştirme imkânı buldu.

Paris’te düzenlenen 57. Texworld Fuarı ise dünya teks­til tedarik zincirinin en önem­li platformlarından biri olarak dikkat çekti. 35’ten fazla ülkeden yaklaşık bin 300 katılımcının yer aldığı fuarda Çin, Hindistan, Ko­re, Tayvan, Bangladeş ve Pakis­tan gibi küresel oyuncuların yanı sıra, Kamboçya, Vietnam, Ruan­da, Mısır ve Myanmar gibi geliş­mekte olan tedarik merkezleri de fuarda yer aldı. Türkiye’den 37, Bursa’dan ise 16 firma fuar­da stant açarak koleksiyonlarını uluslararası alıcıların beğenisi­ne sundu. Fuarın öne çıkan baş­lıkları ise döngüsellik, izlenebi­lirlik, yapay zekânın tasarımdaki rolü ve biyolojik kaynaklı malze­meler oldu.

“İhracat sektörümüzün çıkış noktası”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve BTSO Tekstil Konseyi Baş­kanı Bayram Uçkun, Paris’te düzenlenen her iki fuarı da zi­yaret ederek Bursa firmalarıy­la bir araya geldi. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, ihracat odak­lı çalışmaların sektör adına bü­yük önem taşıdığını belirterek, “Tekstil sektörümüz önem­li bir eşikten geçiyor. Bugün bü­yük zorlukları aşarak elde etti­ğimiz pazarları korumak, sektö­rün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. İhracatı, hem sektörümüzün hem de ül­kemizin en önemli çıkış nokta­sı olarak görüyoruz. Özellikle teknoloji ve inovasyon temasıy­la gerçekleştirilen fuarlar, aslın­da firmalarımızın katma değerli üretimi ve geleceğe yönelik çi­zecekleri yol haritaları açısın­dan da çok değerli. Bursa firma­larımızla bu organizasyonlarda bir araya gelmekten memnuni­yet duyuyoruz. Katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz için fuarların hayırlı olmasını diliyorum” ifa­delerini kullandı.

“Bursa’nın ihracat vizyonuna güç katıyoruz”

BTSO Tekstil Konseyi Başka­nı Bayram Uçkun ise fuarların sektör için önemine dikkat çe­kerek, “BTSO, ihracatı destekle­yen çalışmalara bu fuarla birlik­te bir yenisini daha ekledi. KFA Fuarcılık organizasyonuyla ger­çekleştirilen bu fuarlar, sektörü­müze büyük değer katıyor. Bursa firmalarının dünya pazarındaki rekabet gücünü artırmaya kat­kı sağlayan bu adımlar için BT­SO Yönetim Kurulumuza ve KFA Fuarcılık’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Yatırımların geri dönüşleri için 2026’dan umutluyuz”

Premiere Vision Fuarı’nda stantlı katılımla yer alan Seçen Tekstil’in CEO’su Hilal Gülseçen, ekonomideki konjonktürel zorlukları göğüslemek zorunda oldukları bir dönemden geçtiklerini söyledi. Bu süreçte Ar-Ge çalışmalarına daha fazla ağırlık verdiklerini, yeni koleksiyonlar geliştirerek ve fuarlara katılarak yatırımlarını sürdürdüklerini dile getiren Hilal Gülseçen, şunları söyledi: “Seçen Tekstil olarak bu yılı, ‘her şeye rağmen yılı’ olarak belirledik. Ekonomik zorluklara ve sektöre yansımalarına rağmen bu yatırımlarımızın geri dönüşleri 2026 yılından itibaren almayı ümit ediyoruz. Bu kapsamda BTSO’nun desteklerini de çok kıymetli buluyorum. Yapılan organizasyonlarda emeği geçenlere şahsım ve firmam adına teşekkür ediyorum.”