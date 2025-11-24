Bursa’nın en büyük 250 firması belli oldu: Firmaların kârlılıklarında gerileme var

Bursa ekonomisinin en önemli saha çalışma­larından biri olan ‘Bur­sa 250 Büyük Firma Araştır­ması’ kentin üretim, ihracat, istihdam ve katma değer per­formansını ortaya koyarken, küresel ve ulusal ekonomik ge­lişmelerin firmalar üzerinde­ki etkilerini de yansıtıyor. 250 büyük firma, 2024 yılı net sa­tış tutarları esas alınarak sı­ralandı. Söz konusu araştırma kapsamında firmalar, katma değer, öz kaynak, aktif toplamı, vergi öncesi dönem kâr/zarar, ihracat, istihdam, üretimden satışlar ve FAVÖK gösterge­lerine göre de değerlendiril­di. 2024 yılında Bursa’da 250 büyük firmanın toplam iç ve dış satışları, 2023 yılına göre yüzde 43 artarak 1 trilyon 467 milyar TL’ye yükseldi. Üre­timden net satışlarda ise yüz­de 44’lük artış kaydedildi. Bu­na karşın, firmaların faaliyet­lerinden oluşan katma değer yüzde 10’luk sınırlı bir büyü­me göstererek 231,7 milyar TL seviyesine ulaştı. 2023 yılında yüzde 102 artış gösteren kat­ma değer, 2024’te küresel bü­yümenin yavaşlaması ve sıkı para politikaları nedeniyle da­ha ölçülü bir artış sergiledi.

“Bursa iş dünyası üretmeye devam etti”

BTSO Yönetim Kurulu Baş­kanı İbrahim Burkay, dünya ticaretini zorlayan korumacı politikalar, jeopolitik gerilim­ler ve bölgesel savaşların üre­tim zincirlerini önemli ölçüde etkilediğini belirterek, “Ülke­mizde ise fiyat istikrarını he­defleyen para politikaları, fi­nansmana erişimi güçleştirdi. Artan enerji ve işgücü mali­yetleri, reel sektörümüzün omuzlarındaki yükü daha da ağırlaştırdı. Ancak tüm bu zor­luklara rağmen Bursa iş dün­yası bir kez daha farkını ortaya koydu. Şartlar ne olursa olsun üretmeye, ihracat yapmaya, istihdamını korumaya devam etti. Kârlılıktan ödün verse de çarklarını durdurmadı; üre­timden, alın terinden, güçlü geleceğimize duyduğu inanç­tan vazgeçmedi” dedi.

“En önemli engel finansmana erişim”

Bursa 250 Büyük Firma Araştırması sonuçlarını de­ğerlendiren Başkan Burkay, 2023 yılında yüzde 8,4 olan satış kârlılığının 2024’te yüz­de 1,9’a gerilediğini, ayrıca firmaların finansman gider­lerinin faaliyet kârına oranı­nın yüzde 50 seviyesinden yüzde 115’e yükseldiğini be­lirtti. Burkay, “Tüm bu veri­ler firmalarımızın karşılaştı­ğı zorlukların göstergesidir. Ancak bu tablo, aynı zamanda Bursa’nın üretim azminin, di­rencinin ve dayanışma kültü­rünün de en somut kanıtıdır” diye konuştu. Reel sektörün önündeki en önemli engelin finansmana erişim maliye­ti olduğunu vurgulayan BT­SO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Politika fa­izleriyle piyasa faizleri ara­sındaki farkın azalması, yatı­rım iştahını artıracak; üreti­min, ihracatın ve istihdamın önünü açacaktır. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında belirlenen hedeflerin başa­rıya ulaşması, üretim ekono­misinin güçlendirilmesi, re­el sektörün dayanıklılığının artırılması ve kaynakların yüksek katma değerli alanla­ra yönlendirilmesiyle müm­kün olacaktır. Bu doğrultuda atılacak her adım, sürdürüle­bilir büyümenin temellerini sağlamlaştıracaktır” ifadele­rini kullandı.

İbrahim Burkay, küresel re­kabette de belirleyici unsu­runun artık ‘miktar’ değil ‘ve­rimlilik’ olduğuna dikkat çek­ti. Başkan Burkay, “Bursa iş dünyası olarak önümüzdeki dönemde hedefimiz; teknolo­jiyi, dijitalleşmeyi ve verim­liliği merkezine alan üretim modellerini yaygınlaştırmak olacaktır. Sanayi birikimi, gi­rişimcilik ruhu ve yenilikçi potansiyeliyle Bursa, bu dö­nüşümün öncüsü olmaya ha­zırdır. Tüm zorluklara rağ­men üretimden, ihracattan ve istihdamdan vazgeçmeyen tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum. BTSO olarak, üretimin gücünü koruyan, kaynaklarını verimli kulla­nan ve geleceğini bugünden inşa eden bir Bursa vizyonuy­la çalışmalarımızı sürdüre­ceğiz” ifadelerini kullandı.

Finansman giderleri kârları eritti

Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’nda kâr eden firma sayısı 164’e geriledi. 2023 yılında listede kâr eden firma sayısı 220 olmuştu. Vergi öncesi kâr/zarar toplamı yüzde 67 düşüşle 28,2 milyar TL’ye indi. Firmaların toplam faaliyet kârı yüzde 50,7 azalarak 47,7 milyar TL’ye, FAVÖK büyüklüğü ise 157,5 milyar TL’ye düştü. Finansman giderleri ise yüzde 14,5 artışla 54,9 milyar TL’ye ulaştı. 2023 yılında toplam finansman giderlerinin faaliyet kârına oranı yüzde 49,6 iken, 2024’te bu oran yüzde 115,2’ye yükseldi. Böylece finansman maliyetleri, firmaların kârlılıklarını önemli ölçüde sınırlayan temel unsur haline geldi.

İhracat performansı Türkiye ortalamasının üzerinde

Bursa’nın ihracat performansı 2024 yılında dikkat çekici bir ivme kazandı. Türkiye genelinde ihracatın yüzde 2,4 olarak gerçekleştiği 2024 yılında Bursa’daki 250 büyük firmanın toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 10,8’lik artışla 14,8 milyar dolara yükseldi. Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’nda yer alan şirketlerin toplam istihdamı, 2024 yılında yüzde 7 artışla 189 bin 977 kişiye ulaştı. Yabancı sermayeli firma sayısı ise 42 olarak bir önceki yıl ile aynı düzeyde gerçekleşti.

Zirvede Oyak Renault var

2024 yılı net satışlarına göre Bursa’nın ilk 10 firmasında listenin başında 175 milyar 482 milyon TL’lik net satışla Oyak Renault yer aldı. Oyak Renault’u Tofaş 106,1 milyar TL ile TGS Dış Ticaret de 84,3 milyar TL ile izledi. Dördüncü sırada Bosch 64,1 milyar TL, beşinci sırada Borçelik 46,6 milyar TL ile bulunurken, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) 41,7 milyar TL ile listenin altıncı sırasında yer aldı. Sütaş, Uludağ Perakende Elektrik Satış, Köfteci Yusuf ve Karesi Polyester ise sırasıyla ilk 10’da yer alan diğer firmalar oldu.”