Bursa’nın konut ihtiyacında uzun vadeli planlama çağrısı
İMSİFED ve İMSİAD Başkanı Şeref Demir, Bursa’da konut piyasasının ortalama fiyatlarla değerlendirilemeyeceğini belirterek, arsa arzı, finansman, kentsel dönüşüm ve bölgesel ihtiyaçların birlikte ele alındığı uzun vadeli bir planlamaya ihtiyaç bulunduğunu söyledi.
Ağustos 2026 Konut Değer Raporu, Bursa’da ilçeler arasındaki fiyat farklılaşmasını ortaya koyarken, İMSİFED ve İMSİAD Başkanı Şeref Demir, konut piyasasının yalnızca ortalama fiyatlar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.
Raporda yer alan ortalama değerlerin piyasanın genel eğilimini göstermesine karşın, her konutun bulunduğu mahalle, büyüklüğü, yaşı ve proje özellikleri nedeniyle farklı fiyatlandığını belirten Demir, tek bir ortalama rakamın piyasadaki tabloyu tam olarak yansıtmadığını söyledi.
Bursa’daki konut ihtiyacının ilçelere ve mahallelere göre değiştiğini kaydeden Demir, yeni üretim kararlarının bölgesel farklılıklar dikkate alınarak planlanması gerektiğini belirtti. Arsa yapısı, ulaşım imkânları ve talep dinamiklerinin her bölgede farklılaştığını ifade eden Demir, farklı gelir gruplarının ihtiyaçlarına uygun konut seçeneklerinin geliştirilmesinin önemine işaret etti.
Arsa ve finansman maliyetleri öne çıkıyor
Konut maliyetinin yalnızca inşaat giderlerinden oluşmadığını vurgulayan Demir, arsa bedeli, finansman giderleri, vergi ve harçların da toplam maliyet üzerinde belirleyici olduğunu söyledi. Planlı arsa arzını destekleyen ve üretim maliyetlerini öngörülebilir hale getiren uygulamaların sektöre katkı sağlayacağını belirten Demir, ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için uzun vadeli ve sürdürülebilir finansman imkânlarının da önemli olduğunu ifade etti.
Kentsel dönüşüm ve deprem güvenliği birlikte ele alınmalı
Bursa’nın büyüyen nüfusu, sanayi ve istihdam yapısı ile kentsel dönüşüm ihtiyacının konut planlamasında birlikte değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Demir, gelecekte oluşacak talebin bugünden dikkate alınmasının önem taşıdığını kaydetti.
Deprem güvenliği, ulaşım bağlantıları ve sanayi bölgelerinin konut planlamasının ayrılmaz parçaları olduğunu belirten Demir, güvenli ve nitelikli konutların doğru bölgelerde üretilmesini sağlayacak planlama ve finansman modellerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.