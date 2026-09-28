Bursa’nın konut ihtiyacında uzun vadeli planlama çağrısı

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Ağustos 2026 Konut Değer Raporu, Bursa’da ilçeler arasın­daki fiyat farklılaşmasını ortaya koyarken, İMSİFED ve İMSİ­AD Başkanı Şeref Demir, konut piyasasının yalnızca ortalama fiyatlar üzerinden değerlendi­rilmemesi gerektiğini belirtti.

Raporda yer alan ortalama de­ğerlerin piyasanın genel eğili­mini göstermesine karşın, her konutun bulunduğu mahalle, büyüklüğü, yaşı ve proje özellik­leri nedeniyle farklı fiyatlandı­ğını belirten Demir, tek bir or­talama rakamın piyasadaki tab­loyu tam olarak yansıtmadığını söyledi.

Bursa’daki konut ihtiyacı­nın ilçelere ve mahallelere gö­re değiştiğini kaydeden Demir, yeni üretim kararlarının bölge­sel farklılıklar dikkate alınarak planlanması gerektiğini belirt­ti. Arsa yapısı, ulaşım imkânları ve talep dinamiklerinin her böl­gede farklılaştığını ifade eden Demir, farklı gelir gruplarının ihtiyaçlarına uygun konut se­çeneklerinin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Arsa ve finansman maliyetleri öne çıkıyor

Konut maliyetinin yalnızca inşaat giderlerinden oluşmadı­ğını vurgulayan Demir, arsa be­deli, finansman giderleri, vergi ve harçların da toplam maliyet üzerinde belirleyici olduğunu söyledi. Planlı arsa arzını des­tekleyen ve üretim maliyetleri­ni öngörülebilir hale getiren uy­gulamaların sektöre katkı sağ­layacağını belirten Demir, ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için uzun vadeli ve sürdürülebi­lir finansman imkânlarının da önemli olduğunu ifade etti.

Kentsel dönüşüm ve deprem güvenliği birlikte ele alınmalı

Bursa’nın büyüyen nüfusu, sanayi ve istihdam yapısı ile kentsel dönüşüm ihtiyacının konut planlamasında birlik­te değerlendirilmesi gerektiği­ni dile getiren Demir, gelecekte oluşacak talebin bugünden dik­kate alınmasının önem taşıdığı­nı kaydetti.

Deprem güvenliği, ulaşım bağlantıları ve sanayi bölgele­rinin konut planlamasının ay­rılmaz parçaları olduğunu be­lirten Demir, güvenli ve nitelik­li konutların doğru bölgelerde üretilmesini sağlayacak planla­ma ve finansman modellerinin geliştirilmesi gerektiğini söyle­di.