Bursa’nın zirvesinde yine Oyak Renault yer aldı

29 Eylül 2020

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa iş dünyasının www.ilk250. org.tr uzantılı internet sitesi üzerinden dijital platformda katılabildikleri araştırma sonuçlarına göre, listede yer alan 250 büyük firmanın net satışları yüzde 11,1’lik artışla 164,8 milyar TL, üretimden satışları yüzde 10,5 artışla 118,4 milyar TL oldu.

Bursalı firmaların 2019 yılında ulaştıkları katma değer toplamı yüzde 9,1’lik düşüşle 25,3 milyar TL olarak kaydedilirken, şirketlerin vergi öncesi dönem karları da yüzde 1,5 oranında azalarak, 8,8 milyar TL oldu. Listede bulunan firmaların öz sermayelerinde yüzde 18,4’lük artış kaydedilirken firmaların toplam öz sermayeleri 40,8 milyar TL’ye yükseldi. Bursalı devlerin net aktifleri de yüzde 14,3’lük artışla 116,1 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı Bursa, küresel ticaretteki daralmadan da olumsuz etkilendi. Listede bulunan firmaların ihracatı önceki yıla göre yüzde 8,6’lık düşüşle 11,5 milyar dolara geriledi. İlk 250 firmanın istihdam katkısı ise yüzde 0,6’lık gerilemeyle 151 bin 741 oldu.

220 firma yılı kârla kapatsa da öz kaynak verimlilikleri azaldı

Kâr eden firma sayılarına bakıldığında 2018 yılında 208 olan firma sayısının yüzde 5,8 oranında artış göstererek 2019 yılında 220 firmaya ulaştığı görüldü. Öte yandan 2018 yılında yüzde 26,11 olan özkaynak kârlılığı 2019 yılında 4,38 puan düşüşle yüzde 21,73 olarak gerçekleşirken bu gerileme işletmelerin koydukları özkaynakları ile daha az kar elde ettiklerini ve özkaynak verimliliğinin azaldığını ortaya koydu.

“Değişen koşullara uyum yeteneğimizi artırmalıyız”

Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’da net satışlarına göre “İlk 250 Büyük Firma Araştırması”nın zirvesinde bir önceki yılda olduğu gibi 2019’da da 24,6 milyar TL’lik değerle Oyak Renault yer aldı. Oyak Renault’u 19,7 milyar TL ile Tofaş izledi. Bosch firması ise 6,9 milyar TL ciro ile listenin üçüncü sırasında yer aldı. Bu firmaları sırasıyla Borçelik, Limak, Sütaş, Bursa Eczacılar Kooperatifi, Pro-Yem, Özdilek AVM ve Beyçelik Gestamp takip etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bu yıl 23’üncü kez gerçekleştirilen araştırma sonuçlarını değerlendirdi. Burkay, “Yaşadığımız olağanüstü süreçler, yapısal reformları hızla hayata geçirmemiz, değişen koşullara karşı uyum yeteneğimizi artırmamız, özel sektör firmalarımızı finansal açıdan rekabetçi hale getirmemiz ve daha da önemlisi yerli ve milli üretimle ekonomimizi güçlendirmemizin gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu” dedi.

Küresel gelişmeler Bursa ekonomisini etkiledi

Araştırmanın Bursa ekonomisinin profilini ortaya çıkardığını ifade eden İbrahim Burkay, Bursa’dan 187 ülkeye ihracat yapıldığına, kentin dünya ticaretinde söz sahibi şehirler arasındaki konumunu her geçen yıl daha da sağlamlaştırdığına işaret etti. Küresel ölçekte yaşanan politik, ekonomik ve toplumsal gelişmelerin Bursa ekonomisine de yansıdığına vurgu yapan Burkay, “2019 yılında küresel ölçekte artan korumacılık politikalarıyla son 10 yılın en düşük büyüme verileri kaydedildi. Ülkemizi de etkisi altına alan ekonomik durgunluk, Hükümetimiz tarafından zamanında alınan tedbirler ve reel sektörümüze sağlanan destekler sayesinde sınırlandırıldı” diye konuştu. BTSO’nun bu süreçte bir taraftan gerek katma değerli üretim ve ihracat, bir taraftan da kent ekonomisindeki nitelikli dönüşümünü gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Burkay, birçok firmanın Türkiye ve dünya ekonomisinde büyüme, talep ve finansal istikrar konusunda yaşanan gelişmelerden etkilendiğini dile getirdi.

“İstihdam deposu olan sektörlere destek sürmeli”

Başta makine, tekstil, otomotiv ve inşaat gibi üretim ve istihdam deposu sektörlere sunulan desteklerin artırılarak uygulanmasının işsizlik, faiz ve enflasyon sarmalından kurtulmak isteyen Türkiye için kritik önemde olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret eden İbrahim Burkay, şöyle devam etti: “Bizler de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak ülkemizin sürdürülebilir ve güçlü büyüme vizyonuna katkı sağlayan projelerimizle tüm firmalarımıza rehberlik etmeye ve kalkınma hedeflerimize destek sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hazırladığımız “İlk 250 Büyük Firma Araştırması”nın firmalarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”