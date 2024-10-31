Bursaspor 40 milyon liralık anlaşmaya imza attı

Bursaspor, stadının isim sponsorluğu için 40 milyon liralık anlaşma yaptı. Kulüp başkanı Enes Çelik ile Matlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı'nın katıldığı imza töreninde söz alan Çelik, kentte oluşan birlik ve beraberliğin karşılığını anlamaya başladıklarını söyledi.

İsim anlaşması 1,5 yıllık süreyi kapsıyor

Bursaspor'un eski günlerine dönmesi için atılan adımlara bir yenisini daha eklediklerini belirten Çelik, "Çok önemli bir anlaşmaya imza atacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Stadyumumuzun isminin bugünden itibaren 1,5 yıllığına 40 milyon lira bedelle Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu olması hususunda anlaşmaya varılmıştır. Yeni bir hikaye yazmaya başladığımız Süper Lig yürüyüşünde tarih Bursaspor'a destek olan kişi kurum ve kuruluşları asla unutmayacaktır. Bununla birlikte bu yürüyüşün hedefine ulaştığı gün süreçte destek olmaktan imtina edenler de tarafımızca muhakkak hatırlanacaktır" dedi.

Matlı: Yakın zamanda yeni müjdeler vereceğiz

Özer Matlı ise Bursaspor'un en iyi yerlere gelmesi için desteklerine devam edeceklerini ve yakın zamanda yeni müjdeler de açıklayacaklarını ifade etti. Konuşmaların ardından atılan imzalarla, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nun ismi Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu olarak değiştirildi.