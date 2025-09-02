Bursa’ya 5.5 milyar TL’lik içme suyu projesi

Nezaket ÇETİN- BURSA

Barajın 2060 yılına kadar kentin içme suyu ihtiyacını güvence altına alması hedeflenirken, proje çerçevesinde by-pass hattına ilk su da verildi.

Çınarcık Barajı’nın 1995’te temelinin atıldığını ve 2008’de tamamlandığını hatırlatan DSİ 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz, barajın 125 metre yüksekliğe ve 379,9 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Yaklaşık 5,5 milyar TL yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında Bursa’ya yılda 145 milyon metreküp içme suyu sağlanacağını belirten Gündüz, bu miktarın günlük 400 binden fazla hanenin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kuraklığın tüm dünyada olduğu gibi Bursa’da da ciddi bir tehdit haline geldiğini, Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su seviyelerinin kritik düzeylerin altına düştüğünü söyledi. Bozbey, “Çınarcık İçme Suyu Projemizi, planlanan bitiş tarihini öne çektik ve zaman kaybetmeden projeyi hayata geçirdik” dedi.

Başkan Bozbey, Çınarcık Barajı’ndan 100 bin metreküp kapasiteyle su sağlayacak by-pass hattının Kayapa Mahallesi’nden BUSKİ içme suyu sistemine bağlanarak Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne ulaştığını belirtti. “Bugün itibarıyla bu sistem devreye alınmış olacak ve arıtılan su, hemşehrilerimize sağlıklı ve güvenli şekilde ulaştırılmaya başlanacak” diye konuştu. Bozbey, 2026 yazında Çınarcık Barajı’nı tam kapasiteyle devreye almayı planladıklarını belirterek, Bursa’nın içme suyu güvenliğinin çok daha güçlü hale geleceğini söyledi. Proje kapsamında günlük 300 bin metreküp kapasiteli dev bir arıtma tesisi, 96 kilometrelik içme suyu hattı ve 26 bin metreküp hacimli 4 içme suyu deposunun da kente kazandırılacağını ifade etti.