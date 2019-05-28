BUSEB, yatırımcıya yer açtı
Bursa Serbest Bölgesi, sanayiciye 77 bin metrekarelik ek yatırım alanı açarak işlem hacmini 2.5 milyar dolara çıkarmayı, 2.500 kişilik de ek istihdam sağlamayı hedefliyor.
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