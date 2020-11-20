BUSİAD Başkanı Türkay: Faiz kararı, piyasa gerçeklerine göre adımlar atılacağını gösterdi

Ekonomi cephesinde son iki haftada alınan kararların, yapılan açıklamaların Türkiye'nin piyasa ekonomisine tekrar dönüşü anlamına geldiğini belirten Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, söz konuc"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve hukukta reform yapılacağı açıklaması ve son olarak Merkez Bankasının beklenen faiz artırımı, piyasa gerçeklerine göre adımlar atılacağını gösterdi." ifadelerini kullandı.

"Faiz, elbette fiyat istikrarı ve büyüme için olumlu bir durum değil ancak yaşanan gelişmeler, doların 2 haftada 1 lira civarında gevşemesini sağladı" diyen Türkay, "Dövize yöneliş çok yüksekti. Artık en azından dövizde bir parça elimiz rahatlamış ve Türk lirasına yönelme sağlanmış olur. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği reformlar da gerçekleşirse o zaman buradan 'V' şeklinde çıkmak mümkün olur. Tabii bu reformlara bir de eğitimi eklemek şartıyla. Ne üreteceksek eğitimli insan gücüyle üreteceğimiz gözden kaçırılmamalı. Bundan sonra ilk hedef, cari açığın sıfırlanması, hatta artıya geçmesi olmalı." şeklinde konuştu.