BUSİAD Ekonomik Görünüm Raporu’nu açıkladı: Türkiye risklerle birlikte önemli fırsatlar da barındırıyor
BUSİAD Ekonomi Platformu tarafından hazırlanan ve dört ayda bir yayımlanması planlanan “BUSİAD Ekonomik Görünüm ve Stratejik Değerlendirme Raporu”nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Nezaket ÇETİN - BURSA
Toplantıda konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hatunoğlu, dünya ekonomisinin yalnızca Türkiye için değil küresel ölçekte de son derece kırılgan bir dönemden geçtiğini söyledi. Hatunoğlu, ekonomik, siyasi ve jeoekonomik belirsizliklerin aynı anda arttığı bir süreç yaşandığını vurguladı.
“Talepte yavaşlama ve maliyet baskısı sürüyor”
Hatunoğlu, BUSİAD Ekonomi Danışmanları tarafından hazırlanan çalışmalara da değindi. Metin Özdemir’in hazırladığı İktisadi Yönelim Anketi’ne göre ekonomide talep tarafında ılımlı bir yavaşlama görüldüğünü, üretimde ise zayıflama işaretlerinin öne çıktığını söyledi. Buna karşın maliyet baskılarının özellikle sanayi tarafında devam ettiğini vurguladı.
Derya Hekim’in hazırladığı “Ekonomik Görünüm ve Stratejik Değerlendirme Raporu”nda ise enerji maliyetleri, ihracat pazarlarındaki daralma, küresel belirsizlikler ve enflasyonla mücadele sürecinin ekonomi üzerindeki etkilerinin ele alındığını ifade etti. Hatunoğlu, özellikle enerji fiyatlarının sanayi üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti.
Toplantıda konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Komitesi Sorumlusu Ali Kerem Alptemoçin ise son beş yılda küresel ekonomide kuralların yeniden yazıldığını söyledi. Pandemi sonrası dönemde sistemin daha kırılgan ve hızlı tepki veren bir yapıya dönüştüğünü belirten Alptemoçin, bu dönüşümün sadece ekonomiyi değil devlet politikalarını ve şirket modellerini de değiştirdiğini ifade etti.
Alptemoçin, ekonomik sürdürülebilirliğin artık doğrudan bir ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini vurguladı. Şirketlerin yalnızca sektör dinamiklerine değil küresel jeopolitik risklere de odaklanması gerektiğini söyledi. Enerji arz güvenliği, ticaret savaşları ve tedarik zincirlerindeki değişimlerin yeni ekonomik düzeni şekillendirdiğini kaydetti.
“Üç büyük şok küresel düzeni yeniden şekillendiriyor”
Rapora ilişkin sunum yapan Derya Hekim, 2026’nın ilk çeyreğinde küresel ekonominin üç büyük şokla yeniden şekillendiğini söyledi. Bunları Orta Doğu’daki savaş ve Hürmüz Boğazı krizi, ABD’nin tarife politikalarındaki değişim ve Avrupa’nın artan korumacı politikaları olarak sıraladı. Bu gelişmelerin Türkiye açısından hem risk hem de fırsatlar barındırdığını belirten Hekim, özellikle enerji ithalatına bağımlılığın Türkiye ekonomisini daha hassas hale getirdiğini ifade etti. Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon, döviz kuru ve cari açık üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.