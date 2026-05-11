BUSİAD Ekonomik Görünüm Raporu’nu açıkladı: Türkiye risklerle birlikte önemli fırsatlar da barındırıyor

Nezaket ÇETİN - BURSA

Toplan­tıda konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hatu­noğlu, dünya ekonomisinin yal­nızca Türkiye için değil küresel ölçekte de son derece kırılgan bir dönemden geçtiğini söyledi. Ha­tunoğlu, ekonomik, siyasi ve je­oekonomik belirsizliklerin aynı anda arttığı bir süreç yaşandığı­nı vurguladı.

“Talepte yavaşlama ve maliyet baskısı sürüyor”

Hatunoğlu, BUSİAD Ekono­mi Danışmanları tarafından ha­zırlanan çalışmalara da değin­di. Metin Özdemir’in hazırladığı İktisadi Yönelim Anketi’ne göre ekonomide talep tarafında ılımlı bir yavaşlama görüldüğünü, üre­timde ise zayıflama işaretlerinin öne çıktığını söyledi. Buna kar­şın maliyet baskılarının özellik­le sanayi tarafında devam ettiği­ni vurguladı.

Derya Hekim’in hazırladığı “Ekonomik Görünüm ve Stra­tejik Değerlendirme Raporu”n­da ise enerji maliyetleri, ihracat pazarlarındaki daralma, küresel belirsizlikler ve enflasyonla mü­cadele sürecinin ekonomi üze­rindeki etkilerinin ele alındığı­nı ifade etti. Hatunoğlu, özellikle enerji fiyatlarının sanayi üzerin­deki baskıyı artırdığına dikkat çekti.

Toplantıda konuşan BUSİ­AD Yönetim Kurulu Başkan Yar­dımcısı ve Ekonomi Komitesi Sorumlusu Ali Kerem Alptemo­çin ise son beş yılda küresel eko­nomide kuralların yeniden yazıl­dığını söyledi. Pandemi sonrası dönemde sistemin daha kırılgan ve hızlı tepki veren bir yapıya dö­nüştüğünü belirten Alptemoçin, bu dönüşümün sadece ekonomi­yi değil devlet politikalarını ve şirket modellerini de değiştirdi­ğini ifade etti.

Alptemoçin, ekonomik sür­dürülebilirliğin artık doğrudan bir ulusal güvenlik meselesi ha­line geldiğini vurguladı. Şirket­lerin yalnızca sektör dinamikle­rine değil küresel jeopolitik risk­lere de odaklanması gerektiğini söyledi. Enerji arz güvenliği, ti­caret savaşları ve tedarik zincir­lerindeki değişimlerin yeni eko­nomik düzeni şekillendirdiğini kaydetti.

“Üç büyük şok küresel düzeni yeniden şekillendiriyor”

Rapora ilişkin sunum yapan Derya Hekim, 2026’nın ilk çey­reğinde küresel ekonominin üç büyük şokla yeniden şekillen­diğini söyledi. Bunları Orta Do­ğu’daki savaş ve Hürmüz Boğa­zı krizi, ABD’nin tarife politika­larındaki değişim ve Avrupa’nın artan korumacı politikaları olarak sıraladı. Bu gelişmele­rin Türkiye açısından hem risk hem de fırsatlar barındırdığını belirten Hekim, özellikle ener­ji ithalatına bağımlılığın Türki­ye ekonomisini daha hassas hale getirdiğini ifade etti. Enerji ma­liyetlerindeki artışın enflasyon, döviz kuru ve cari açık üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.