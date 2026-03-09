BUSİAD’dan Bursa için üçlü dönüşüm vurgusu

Nezaket ÇETİN- BURSA

Sürdürülebilirliğin yalnız­ca çevresel bir başlık olmadığı­nı dile getiren Hatunoğlu, doğal kaynakların korunmasının ya­nı sıra sermaye, bilgi, deneyim ve insan kaynağının da gelecek kuşaklara sağlıklı biçimde akta­rılması gerektiğini söyledi. Ai­le şirketlerinde kurumsallaş­manın önemine değinen Hatu­noğlu, yeşil dönüşüm, enerji ve su verimliliği, döngüsel ekono­mi ve karbon yönetimi konula­rını gündemlerinde tuttuklarını belirtti.

Dijital dönüşümün aynı za­manda bir zihniyet dönüşümü olduğunu kaydeden Hatunoğ­lu, yapay zekânın insanın yerini almayacağını, onu doğru kulla­nan insanı daha değerli kılacağı­nı ifade etti.

“Tarımsız Bursa olmaz”

Bursa’nın organize sanayi an­layışına öncülük etmiş bir kent olduğunu hatırlatan Hatunoğ­lu, bugün de yeşil, dijital ve top­lumsal dönüşümün öncüsü ola­bilecek potansiyele sahip oldu­ğunu söyledi. “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa” viz­yonuna vurgu yapan Hatunoğ­lu, planlı kentleşmenin önemine dikkat çekti. Nilüfer Çayı’na iliş­kin raporlar ve “Tarımsız Bursa Olmaz” yaklaşımıyla kentin çev­resel ve tarımsal değerlerini ko­rumayı hedeflediklerini belirtti.