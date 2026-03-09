BUSİAD’dan Bursa için üçlü dönüşüm vurgusu
BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada sürdürülebilirlik, yapay zeka dönüşüm ve Bursa’nın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Nezaket ÇETİN- BURSA
Sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel bir başlık olmadığını dile getiren Hatunoğlu, doğal kaynakların korunmasının yanı sıra sermaye, bilgi, deneyim ve insan kaynağının da gelecek kuşaklara sağlıklı biçimde aktarılması gerektiğini söyledi. Aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önemine değinen Hatunoğlu, yeşil dönüşüm, enerji ve su verimliliği, döngüsel ekonomi ve karbon yönetimi konularını gündemlerinde tuttuklarını belirtti.
Dijital dönüşümün aynı zamanda bir zihniyet dönüşümü olduğunu kaydeden Hatunoğlu, yapay zekânın insanın yerini almayacağını, onu doğru kullanan insanı daha değerli kılacağını ifade etti.
“Tarımsız Bursa olmaz”
Bursa’nın organize sanayi anlayışına öncülük etmiş bir kent olduğunu hatırlatan Hatunoğlu, bugün de yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümün öncüsü olabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi. “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa” vizyonuna vurgu yapan Hatunoğlu, planlı kentleşmenin önemine dikkat çekti. Nilüfer Çayı’na ilişkin raporlar ve “Tarımsız Bursa Olmaz” yaklaşımıyla kentin çevresel ve tarımsal değerlerini korumayı hedeflediklerini belirtti.