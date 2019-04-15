Bütçe açığı, ilk çeyrekte 36.2 milyar lira

15 Nisan 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Merkezi yönetim bütçe dengesi martta 24,5 milyar TL açık verdi. Mart ayı verisiyle birlikte bütçede ilk çeyrek karnesi de şekillendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığ'ndan yapılan açıklamada 2018 yılı Ocak-Mart döneminde 20,4 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 36,2 milyar TL açık verdi.

2018 yılı Ocak-Mart döneminde 1,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 2,8 milyar TL faiz dışı açık verildi.

Gelir yüzde 30, gider yüzde 35 arttı

2019 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 oranında artarak 218,3 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 35,4 oranında artarak 254,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Mart döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 oranında artarak 154,3 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 33,5 oranında artarak 221,1 milyar TL oldu.

Mart ayı gerçekleşmeleri

2018 yılı Mart ayında 20,2 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Mart ayında 24,5 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık 2018 yılı Mart ayında 10,6 milyar TL iken 2019 yılı Mart ayında 13,1 milyar TL oldu.



2019 yılı Mart ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 oranında artarak 54,4 milyar TL oldu.. Bütçe giderleri ise yüzde 15,2 oranında artarak 78,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

2019 yılı Mart ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre binde 4 oranında azalarak 41,1 milyar TL oldu. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 14,6 oranında artarak 67,5 milyar TL olarak kayıtlara geçti.