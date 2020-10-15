Bütçe, eylülde 29,7 milyar lira açık verdi

15 Ekim 2020

Merkezi Yönetim bütçe dengesi Eylül'de 29,7 milyar TL, faiz dışı denge 13,5 milyar TL açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, merkezi yönetim bütçe giderleri Eylül ayı itibarıyla 108 milyar 580 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 16 milyar 209 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 92 milyar 371 milyon TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon TL ödenekten Eylül ayında 108 milyar 580 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 80 milyar 814 milyon TL harcama yapılmıştır.



Eylül ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,4 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 8,4 iken 2020 yılında yüzde 9,9 olmuştur.



Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,5 oranında artarak 92 milyar 371 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 8,1 iken 2020 yılında yüzde 9,7 olmuştur.



Merkezi yönetim bütçe gelirleri Eylül ayı itibarıyla 78 milyar 916 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 68 milyar 311 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 8 milyar 565 milyon TL olmuştur.



2019 yılı Eylül ayında bütçe gelirleri 63 milyar 102 milyon TL iken 2020 yılının aynı ayında yüzde 25,1 oranında artarak 78 milyar 916 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Eylül ayı gerçekleşme oranı 2019 yılında yüzde 7,2 iken 2020 yılında yüzde 8,2 olmuştur.



2020 yılı Eylül ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 oranında artarak 68 milyar 311 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 7,0 iken 2020 yılında yüzde 8,7 olmuştur."