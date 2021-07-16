Bütçe haziranda 25 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; merkezi yönetim bütçesi haziranda 25 milyar lira açık verdi. 6 aylık bütçe açığı, 32,5 milyar lira oldu.

Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 113,4 milyar TL, bütçe gelirleri 88,3 milyar TL oldu. Faiz dışı bütçe giderleri 104 milyar TL olurken, faiz dışı açık ise 15,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

6 aylık açık 32,5 milyar lira

Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,5 yükselerek 630 milyar 821 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 17,4 artarak 663 milyar 360 milyon liraya çıktı. Ocak-haziran döneminde ise 32 milyar 540 milyon lira açık verdi.

