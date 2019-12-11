Bütçe ilk defa 2020’de 1 trilyon lirayı aşacak

11 Aralık 2019

Canan SAKARYA

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan 2020 Yılı Bütçesi, 20 Aralık’ta yapılacak oylamanın ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak. Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Bütçe 2020’de ilk kez 1 trilyon lira sınırı aşarak, 1.095.5 milyar lira büyüklüğe ulaşacak. Bütçeden reel sektöre 44.5 milyar, KOBİ’lere 1.4 milyar lira destek verilecek. İhracat destekleri için 3.8 milyar lira harcanacak. Ar-Ge’ye 5 milyar lira ayrılırken, çiftçi ve esnafa 6.4 milyar lira kredi faiz desteği sağlanacak. Meclis Plan Bütçe Komisyonu’ndan sonra bu hafta başında Meclis Genel Kurulu’na inen 2020 Yılı Bütçesi, 20 Aralık tarihinde yapılacak oylamanın ardından Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulacak. Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ilk kez 1 trilyon lira sınırı aşan bütçe, 1.095.5 milyar lira büyüklükle yürürlüğe girecek. Yeni Ekonomi Programı (20202022) bütçenin temeli oluştururken, gelecek yıl bütçe gelirleri 956.6 milyar, vergi gelirleri 784.6 milyar TL, bütçe açığı 38.9 milyar TL olarak öngörüldü. 2020 yılında yatırımlara 64.1 milyar lira kaynak ayrıldı. 2020 için hedeflenen 187.5 milyar lira gelir vergisinin sadece 10.5 milyar lirası beyana dayanmakta.

Reel kesime 44.5 milyar lira

Özel sektör aracılığı ile büyüme stratejisi çerçevesinde 2020 yılında reel kesim destekleri için bütçeden 44.5 milyar lira kaynak ayrıldı. 2016’da uygulamaya konulan sosyal güvenlik işveren prim destekleri çerçevesinde işletmelerin SGK’ya ödenmesi gereken 25.3 milyar lira tutarındaki işveren primi bütçeden karşılanacak.

Bölgesel girişim sermayesi fonu hayata geçirilecek”



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hayata geçirilecek Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu ile Kalkınma Ajansları’nın bölgesindeki öncelikli sektörlere yönelik fonları reel sektörün hizmetine sunacaklarını belirtti. Bütçe görüşmelerinde soru ve eleştirileri yanıtlayan Oktay, Hazine destekli kredi garanti uygulaması kapsamında kefalet hacminin kasım ayında yaklaşık 320 milyar liraya, kredi hacmi ise 367 milyar liraya ulaştığını belirterek, 295 bin işletmenin sistemden faydalandığını kaydetti. Oktay, "Kullandırılan kefaletin yüzde 76'sı KOBİ'lere sağlandı.



İVME Finansman Paketi kapsamında yaklaşık 39.8 milyar liralık kredi firmaların imkânına sunuldu, paket kapsamında yaklaşık 49 binin üzerinde kredi adedine ulaşıldı ve firmalara yaklaşık 24.2 milyar lira kredi tahsis edildi” dedi. Oktay, Genel Kurul’da TÜBİTAK, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamında özel sektörü, üniversiteleri ve araştırmacıları desteklemeye devam ettiklerini belirterek, üniversite ve özel sektörün yaklaşık 4 bin projesine 1 milyar liranın üstünde destek verdiklerini söyledi.



Sayısı 85'e ulaşan teknoloji geliştirme bölgelerine bugüne kadar 1 milyar lira kaynak aktardıklarını anlatan Oktay, buralarda faaliyet gösteren 5 bin 457 teknoloji tabanlı firmanın satış gelirini 83 milyar liraya, ihracat geliri ise 4.3 milyar dolara ulaştırdıklarını söyledi. Oktay, petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması için 2019’un ilk 9 aylık döneminde 117 adet petrol arama, üretim ve tespit kuyusunun açıldığını, toplam 250 bin metre sondaj yapıldığını belirtti.

İhracatçıya 3.8 milyar lira

Hazine destekli kefaletle sağlanan krediler çerçevesinde 2020 bütçesinde 5 milyar lira kaynak ayrıldı. İhracat destekleri kapsamında 3.8 milyar lira harcanacak.

Çiftçi ve esnafa destek

Tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu finansmanı düşük maliyetle karşılaması için Ziraat Bankası aracılığıyla verilen faiz destek tutarı yüzde 23 artırılarak 4.2 milyar liraya çıkarılacak.

Esnafın 2020’de Halk Bankası aracılığıyla kullanacağı esnaf kredileri için de faiz desteği olarak 2.2 milyar lira kaynak ayrıldı.

KOSGEB’den 14 milyar lira

Genç girişimcilerimizin desteklenmesi ve KOBİ’lerimizin markalaşması amacıyla KOSGEB bütçesinden 1,4 milyar lira ayrıldı. 2020 yılı bütçesinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla kullandırılmak üzere teşvik ödemeleri kapsamında 1 milyar lira ödeme yapılacak. Ayrıca özel sektörün ArGe çalışmalarının desteklenmesi amacıyla gerek TÜBİTAK gerekse vergi ve diğer mevzuat düzenlemeleriyle 2020 yılında Ar-Ge’ye toplam 5.5 milyar lira tutarında bir kaynak aktarılacak.

Tarıma 33.4 milyar lira

2020’de tarıma 33.4 milyar lira ayrıldı. Tarımsal destek programları için 22 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 5.1 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT’lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 6.3 milyar lira harcanacak.

Bütçenin 17.2'si sağlığa

2020 yılı bütçesinin yüzde 17.2’sini oluşturan 188,6 milyar lira sağlığa ayrıldı. Bu kapsamda tedavi harcamaları için 98,4 milyar lira, ilaç harcamaları için 47,3 milyar lira, aile hekimliği için 10,5 milyar lira harcanacak. Bütçenin 176,1 milyar lirası eğitime harcanacak. 2020 yılında öğrencilere eğitim desteği olarak 26.4 milyar lira, burs ve öğrenim kredisi olarak 12.5 milyar lira verilecek. 2020'de savunma ve güvenliğe 141.1 milyar lira ayrıldı.

97.3 milyar TL ‘yerele gidecek

2020’de yerel yönetimler ile il özel idarelerine 97.3 milyar lira ayrıldı. Köylerin altyapısı için oluşturulan KÖYDES projesine 1,5 milyar lira, belediyelerin su ve kanalizasyon altyapılarını güçlendirmek amacıyla oluşturulan SUKAP projesi için 837 milyon lira, sokak aydınlatmaları için 2.4 milyar lira kaynak ayrıldı. Dar gelirlerinin sağlık giderlerine 13.4 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılar ile bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 11.6 milyar lira, engellilerin evde bakımına destek için 9.4 milyar lira, yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında 1.8 milyar lira, 2020’de bütçenin harcama kalemleri içinde olacak.