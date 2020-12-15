Bütçe kasımda 13,4 milyar lira fazla verdi

Merkezi yönetim bütçe dengesi kasım ayında 13 milyar 430 milyon TL fazla verdi. Böylece 11 aylık bütçe açığı 132,1 milyar liraya geriledi. Faiz dışı denge ise 22 milyar 922 milyon TL fazla olarak açıklandı. Bütçesi geçen yılın kasım ayında 7 milyar 776 milyon TL fazla vermişti.

Bütçede giderler yüzde 27,5; gelirler 31,8 arttı

2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon TL ödenekten Kasım ayında 96 milyar 316 milyon TL gider gerçekleştirildi. Kasım ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,5 oranında arttı.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Kasım ayı itibarıyla 109 milyar 746 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakamın 99 milyar 248 milyon TL'sini vergi gelirleri oluşturdu. Genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 7 milyar 728 milyon TL oldu. 2019 yılı Kasım ayında bütçe gelirleri 83 milyar 289 milyon TL iken geçen ayki artış yüzde 31,8 olarak gerçekleşti.

11 aylık bütçe açığı 132,1 milyar TL'ye geriledi



Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 63 milyar 987 milyon TL, bütçe gelirleri 931 9 milyar TL ve bütçe açığı 132,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 934,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 3 milyar TL olarak oldu.

Vergi tahsilatı yüzde 35 arttı



2020 yılı Kasım ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,3 oranında artarak 99 milyar 248 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 9,7 iken 2020 yılında yüzde 12,6 olmuştur"