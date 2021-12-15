Bütçe, kasımda 32 milyar TL fazla verdi

2021 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 135,8 milyar TL, bütçe gelirleri 167,8 milyar TL ve bütçe fazlası 32 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 120,4 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 47,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Kasım ayında 13 milyar 430 milyon TL fazla vermiş iken 2021 yılı Kasım ayında 31 milyar 999 milyon TL fazla verdi. 2020 yılı Kasım ayında 22 milyar 922 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2021 yılı Kasım ayında 47 milyar 318 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçe giderleri Kasım ayı itibarıyla 135 milyar 757 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 15 milyar 320 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 120 milyar 437 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon TL ödenekten Kasım ayında 135 milyar 757 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 96 milyar 316 milyon TL harcama yapılmıştır.

Kasım ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 8,8 iken 2021 yılında yüzde 10,1 olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 oranında artarak 120 milyar 437 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 9,1 iken 2021 yılında yüzde 10,3 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Kasım ayı itibarıyla 167 milyar 756 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 148 milyar 864 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 15 milyar 357 milyon TL olmuştur.

2020 yılı Kasım ayında bütçe gelirleri 109 milyar 746 milyon TL iken 2021 yılının aynı ayında yüzde 52,9 oranında artarak 167 milyar 756 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Kasım ayı gerçekleşme oranı 2020 yılında yüzde 11,5 iken 2021 yılında yüzde 15,2 olmuştur.

2021 yılı Kasım ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 oranında artarak 148 milyar 864 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 12,6 iken 2021 yılında yüzde 16,1 olmuştur."