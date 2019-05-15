Bütçe, Nisan ayında 18,3 milyar TL açık verdi

Hazine, ve Maliye Bakanlığı, bütçenin Nisan ayında 18,3 milyar TL açık, 13,2 milyar TL faiz dışı açık verdiğini açıkladı.

Nisan ayı gerçekleşmeleri şu şekilde:

2018 yılı Nisan ayında 2,8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Nisan ayında 18,3 milyar TL açık vermiştir.

2018 yılı Nisan ayında 356 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Nisan ayında 13,2 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir.



2019 yılı Nisan ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 oranında azalarak 57,7 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 12,8 oranında artarak 76 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Nisan ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 oranında artarak 48,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 10,3 oranında artarak 70,9 milyar TL olmuştur.



Bütçe, 4 ayda 54,5 milyar açık verdi



2018 yılı Ocak-Nisan döneminde 23,2 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 54,5 milyar TL açık vermiştir.

2018 yılı Ocak-Nisan döneminde 2,2 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 16 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir. 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 oranında artarak 276 milyar

TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 29,5 oranında artarak 330,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 oranında artarak 203 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 27 oranında artarak 292 milyar TL olmuştur."