Bütçede ‘ılımlı’ toparlanma sürüyor

16 Aralık 2019

DÜNYA ONLINE

Merkezi yönetim bütçesi, kasım ayında baz etkisiyle ılımlı toparlanma gösterdi. Geçtiğimiz yıl 7,6 milyar TL fazla veren bütçe, bu yıl aynı ayda 7,8 milyar TL fazla verdi. Bütçe bir önceki ekim ayında 14,9 milyar lira açık vermişti. Kasım ayında faiz dışı fazla ise 14,8 milyar TL’den 15,2 milyar TL’ye yükseldi.

2019 yılı Kasım ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artarak 83,3 milyar TL oldu. Vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 73,4 milyar TL’ye çıkarken, ÖTV gelirindeki yüzde 33,5’lik artış dikkat çekti. Hazine, geçen ay 13.9 milyar lira ÖTV tahsilatı yazdı.

Bütçe giderleri, kasım ayında yüzde 1,6 oranında artarak 75,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 1,5 oranında artarak 68 milyar TL oldu.

11 aylık açık 93 milyar lira

Ocak-Kasım döneminde ise bütçe açığı geçen yılki 54,5 milyar TL’den 92,9 milyar TL’ye yükselirken faiz dışı fazla 2018’in aynı dönemindeki 17,3 milyar TL’den 2,8 milyar TL seviyesine geriledi. Bir önceki ekim ayı verilerine göre 10 aylık açık 100.7 milyara ulaşmıştı.

Yılın 11 aylık döneminde toplam gelirlerde yıllık bazda artış yüzde 16,2 olurken, vergi gelirlerindeki artış yüzde 6,5’te sınırlı kaldı. Ocak-Kasım döneminde 802,5 milyar TL bütçe geliri elde edildi. Bütçe giderleri ise yüzde 20,1 oranında artarak 895,4 milyar TL oldu. Söz konusu dönemde 613,2 milyar TL vergi geliri elde edildi. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 18,7 oranında artarak 799,6 milyar TL oldu.

Ekonomistler ‘temkinli’ yorumladı



Kasım bütçe gerçekleşmeleri geçen yıla kıyasla kısmi bir iyileşme gösteriyor. Ancak ekonomistlere göre, bu tablonun büyük ölçüde geçen yılki tedbirlerin etkisini yansıttığından dolayı temkinli yorumlanması gerekiyor. Ekonomik tedbirler çerçevesinde, geçen yıl kasımda gelirler sert şekilde azalırken, giderlerde hızlı artışlar yaşanmıştı. Bu yılın kasımında ise gerek giderlerdeki azalışların, gerekse gelirlerdeki hızlanmanın bir kısmının bu etkileri yansıttığı belirtiliyor. Bununla birlikte, tüketim üzerinden alınan vergilerdeki toparlanmanın, yine baz etkisi kaynaklı da olsa, iç talepteki canlanma ile uyumlu olduğu ve bu dinamiğin önümüzdeki dönemde gelir artışını desteklemeye devam edeceği öngörülüyor. Harcamalarda ise tasarruf etme alanı sınırlı olduğundan, mali dengedeki iyileşmenin gelirlerin seyrine bağlı kalabileceği düşünülüyor.