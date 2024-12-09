Bütçeden kaynak ayrılacak! Cevdet Yılmaz'dan vatandaşa ucuz elektrik ve doğal gaz sinyali
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, elektrik ve doğal gazın ucuza kullanıma yönelik 2025 yılı bütçesinde 472 milyar liralık bir kaynak ayrıldığını duyurdu. Yılmaz, "Vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gazı daha ucuza kullanabilmeleri için 2025 yılı bütçesinde de 472 milyar lira kaynak ayırmayı öngörüyoruz. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre 2024 yılının ilk altı aylık döneminde Avrupa ülkeleri arasında hane halkına en ucuz elektrik ve doğal gaz sağlayan ülke Türkiye olmuştur” dedi.
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