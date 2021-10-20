Bütçeden reel sektöre 68.9 milyar lira ayrıldı

ANKARA (DÜNYA)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, salgın kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla alınan tedbirler 2021 yılı Ağustos ayı itibarıyla toplam 705,5 milyar liraya ulaştığını belirterek, uygulanan tedbirlerin ekonomik büyüklüğünün ise Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 10,6’sına ulaştığını kaydetti. Oktay, 2022 yılı bütçesinden reel kesim destekleri için 68.9 milyar lira ayırdıklarını açıkladı.

TBMM Plan Bütçe Komisyonuna 2022 Yılı bütçesini sunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, reel kesim destekleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim ödemeleri için 35,2 milyar, hazine destekli kefaletle sağlanan krediler için 6,2 milyar, tarımsal işletmeler ve çiftçilerin için faiz destek tutarı olarak 9,8 milyar lira ayrıldığını belirtti.

Oktay, Halkbank aracılığıyla kullandırılan esnaf kredileri faiz desteği için 7,2 milyar, ihracat destekleri kapsamında 5,2 milyar, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için 1,8 milyar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla kullandırılmak üzere teşvik ödemeleri kapsamında 2,9 milyar, diğer destekler için 600 milyon lira kaynak ayrıldığını söyledi.

Salgın kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla alınan tedbirler 2021 yılı Ağustos ayı itibarıyla toplam 705,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu kapsamda Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin ekonomik büyüklüğü ise Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 10,6’sına ulaşmıştır.

Enflasyonu tek haneye indirmekte kararlıyız

Ekonomik temel göstergeler, COVID-19 sürecinde dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendiren Oktay, enflasyonu belirleyen en önemli faktörlerden biri olan enerji girdilerinde ve emtia fiyatlarında yaşanan olağandışı gelişmelerin etkisiyle dünya genelinde beklentilerin üzerinde ve rekor seviyede bir fiyat artışı izlendiğini ifade etti. Oktay, “ Söz konusu küresel eğilime rağmen, para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla ve verimlilik artışı kanalıyla destekleyerek, enflasyonu tekrar tek hanelere indirmeye kararlıyız” dedi.

BES’te devlet katkısı 7.2 milyar lira

Hane halkı tasarrufunun arttırılması amacıyla Bireysel Emeklilik Sisteminde ( BES) doğrudan devlet katkısı olarak desteğin 7,2 milyar liraya çıkarttıklarını belirten Oktay, bu sayede 2022 yılı sonunda bütçeden karşılanan toplam devlet katkısı tutarını 38,6 milyar liraya yükseleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın sunumu ile başlayan 2022 Yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri 26 Kasım’a kadar devam edecek.