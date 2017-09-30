"Bütçenin yüzde 43'ü faize gidiyordu"

30 Eylül 2017

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Vergi olarak 100 lira toplanıyorsa 86 lirası faize gidiyordu, bütçemizin yüzde 43'ü faize gidiyordu. Niye? Güven yoktu, istikrar yoktu. Koalisyon yapıları, kargaşa, gürültü... Halka hizmet etmek yerine bütçeler faize, rant çevrelerine çalışıyorlardı." dedi.

Tarifeli uçakla geldiği Kars Harakani Havalimanı'ndan karayolu ile Ardahan'ın Çıldır ilçesine geçen Yılmaz, AK Parti Çıldır İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti ile Türkiye'nin her noksanının adalet içinde kalkındığına ve AK Parti'den önce devletin topladığı bütün vergilerin yüzde 86'sının faize gittiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Vergi olarak 100 lira toplanıyorsa 86 lirası faize gidiyordu, bütçemizin yüzde 43'ü faize gidiyordu. Niye? Güven yoktu, istikrar yoktu. Koalisyon yapıl2arı, kargaşa, gürültü... Halka hizmet etmek yerine bütçeler faize, rant çevrelerine çalışıyorlardı. Sağlanan güven ve istikrarla çok şükür bu artık yüzde 10'lara, hatta bütçe içinde yüzde 6'lara, 7'lere kadar faizin payı gerilemiş durumda. Artık faize giden paralar ne oluyor, yol oluyor, kapı, su, tünel, okul oluyor, vatandaşımıza hizmet oluyor. AK Parti bunu başardı. İşte biz şimdi diyoruz ki 2019'daki yeni yönetim sistemiyle bu güven ve istikrar artık kalıcı hale gelsin. Artık hükümet kurulamama zorluğu ortadan kalkacak, o 7 Haziran sonrası yaşadığmız ortamlar artık hiçbir zaman yaşanmayacak, kişilere ve partilere bağlı olmadan, ülkemizde kalıcı güven ve istikrar olacak, güçlü ve istikrarlı hükümetler olacak."

Partililerden 2019'daki seçimler için şimdiden çalışmalarını isteyen Cevdet Yılmaz, özellikle garip gureba ile daha çok ilgilenilmesini istediğini de sözlerine ekledi.

Yılmaz'ı, ilçeye gelişinde AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar ve diğer partililer karşıladı.

Kaynak: AA