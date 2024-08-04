Büyük göç başlıyor! Kiralık ev fiyatları yüzde 30 artabilir: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya

Kiralık konut piyasasında hareketli bir döneme giriliyor. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması, memur atamalarının gerçekleşmesi ve düğün sezonunun yavaş yavaş tamamlanması ile kiralık konut talebinde ciddi anlamda bir artış bekleniyor.

Sektör temsilcileri 500 bin civarında bir kiralık konut talebi olacağını, bunun da kira fiyatlarına zam olarak yansıyacağını tahmin ediyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi şehirlerde kiralık konut arayışının arttığı gözleniyor.

En çok talep öğrencilerden

Kiralık konutlarda en fazla aranan niteliğe bakıldığında ise 1+1 ve 2+1 olduğu ifade ediliyor. Bu da öğrencilerin arayışlarından kaynaklanıyor.

Sektör oyuncularına göre; bu dönemde satılık konut fiyatları daha stabil olabilir fakat kiralar ortalama yüzde 30 artabilir.

Konut sektörü temsilcileri, konut üretiminin artırılması gerekliliğine vurgu yaparken, girdi maliyetlerinin yüksekliğinin proje üretmeyi güçleştirdiğini belirtiyor.