"Büyük Göç" sürüyor

05 Nisan 2019

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınma devam ediyor.

Türk Hava Yollarının malzeme ve araçları, 6 Nisan Cumartesi akşamı saat 23.59'da tamamlanacak 45 saatlik taşınma sürecinde, 707 TIR seferi ile yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşınacak. Taşınma boyunca, yaklaşık 700 operasyonel araç da kara yolu ile Basın Ekspres Yolu üzerinden İstanbul Havalimanı'na götürülüyor.

Sürece ilişkin Twitter hesabı üzerinden bilgi veren THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Taşınmanın yüzde 36'sı tamamlandı (96 TIR seferi yapıldı). Ayrıca dün 6 geniş gövde uçağımız İstanbul Havalimanına intikal etti" mesajını paylaştı.

Atatürk Havalimanı'nda belirlenen üç noktada bekleyen TIR'lara, aralarında 44 tonluk uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar yaklaşık 47 bin 300 ton malzeme peyderpey yükleniyor.

10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yükün, 5 bin TIR hacmine eş değer olduğu ve bu yükü taşıyacak TIR'ların 45 saatte katedeceği mesafenin ise 400 bin kilometre olarak hesaplandığı bildirildi. Taşınma için TIR'ların dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol katedeceği belirtildi.

Toplamda 1800'den fazla personel taşınma süresince görev alacak. Ayrıca, acil durum kurtarma ekipleri de tedbir amacıyla güzergahlarda görev alıyor. Taşınma sırasında yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak, güzergahlardaki 5 ayrı noktada "backup" istasyonları kuruldu. Araçlarda meydana gelebilecek arıza gibi durumlara bu noktalardaki görevliler anında müdahale edecek.

Son sefer Singapur'a

Taşınma süresince, 6 Nisan saat 02.00'ye kadar THY'nin tüm uçuşları, Atatürk Havalimanı'ndan devam edecek.

Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nda 6 Nisan saat 02.00'den saat 14.00'e kadar, 12 saat boyunca ticari yolcu uçuşları duracak. Atatürk Havalimanı'ndan yolcu taşıyacak son uçak ise Singapur seferini gerçekleştirecek.

Çift taraflı ticari yolculu uçuşlara ara verilecek 12 saatlik kapanma döneminden sonra THY ilk uçuşunu, 6 Nisan saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya yapacak.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Göç adım adım takip ediliyor. Taşınma firmamız Arkas'ın geliştirdiği yazılım ile tüm taşıma süreçlerini anlık olarak takip edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Atatürk Havalimanı'na ne olacak?

İstanbul Havalimanı'ndan icra edilecek uçuşlar da taşınmanın ardından belirli bir planla kademeli olarak artırılacak.

Atatürk Havalimanı ise, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Havalimanı, müstakil kargo, bakım, onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları ve devlet uçakları ile yapılan uçuşlar için kullanılacak.

Taşınma sürecinde AKOM, Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda üç farklı kriz merkezi oluşturuldu. Burada, taşınmaya konu edilen tüm unsurların temsilcileri, 45 saat boyunca hazır bulunacak.

Trafiğe kapalı yollar

Taşınmanın başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için de güzergahlarda bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda trafikte yapılan düzenlemeler ve alınan tedbirler şöyle:

Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti 5 Nisan'da saat 22.00 ila 6 Nisan saat 23.59'da 26 saat süreyle trafiğe kapatılacak.

Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti 5 Nisan saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası 12 saat trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspress yolu, Mahmutbey Batı Kavşağı ile Yeşilköy Havuzlu Kavşağı istikametinde 6 Nisan saat 01.00 ila 6 Nisan saat sabah 10.00'a kadar 9 saat trafiğe kapatılacak.

Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikametinde 5 Nisan Cuma günü saat 22.00 ile 6 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'a kadar gidiş ve geliş yönünde 12 saat süreyle trafiğe kapatılacak.

"IST" kodu da taşınacak

İlk etap açılışı sonrası THY'nin tarifeli ek seferler gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı "ISL" kodu ile temsil ediliyordu. Büyük taşınma sonrası "IATA" kodlarının değişimi gerçekleşecek ve 6 Nisan saat 03.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'nın "IST" kodu İstanbul Havalimanı'na verilecek. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise "ISL" kodunu alacak.

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Kaynak: AA