Büyük merkez bankaları şubatta faiz indirimine gitti

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari politikalarının küresel ticareti aksatabileceği ve ticaret savaşlarını derinleştirebileceğine ilişkin endişeler merkez bankalarının politikaları üzerinde etkili oluyor.

Birçok merkez bankası Trump'ın tarife tehditlerini yukarı yönlü risklerinin arasında sıralarken, enflasyonla mücadeledeki konumlarına göre para politikalarında düzenlemeler yapmayı sürdürüyor.

Şubat ayında BoE, Avustralya Merkez Bankası, Yeni Zelanda Merkez Bankası, Güney Kore Merkez Bankası ve Çekya Merkez Bankası faiz indirimine gitti.

Rusya Merkez Bankası (CBR), Macaristan Merkez Bankası (MNB) ve Polonya Merkez Bankası ise politika faizini sabit bıraktı.

BoE de faiz indirimine gitti

İngiltere'de BoE, yılın ilk para politikası kararında politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 4,5'e çekti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında BoE Başkanı Andrew Bailey dahil olmak üzere 7 üye politika faizinin 25 baz puan düşürülmesi yönünde oy kullandı, 2 üye ise 50 baz puan indirim yapılması yönünde görüş bildirdi.

Karara ilişkin yapılan açıklamada, İngiltere'de yıllık enflasyonun geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleştiği anımsatılarak, enflasyonist baskıların hafiflemesine rağmen halen yüksek olduğu kaydedildi.

İç baskıların azalmasına rağmen küresel enerji maliyetlerinin artmasının enflasyonu artıracağı belirtilen açıklamada, Kurulun, enflasyon konusundaki işaretleri yakından takip edeceği ifade edildi.

Açıklamada, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefine geri döndürülmesinin desteklenmesi için faiz oranının yüzde 4,5'e düşürülmesi kanaatine varıldığına işaret edildi.

BoE Başkanı Bailey, "İngiltere ekonomisini ve küresel gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Faiz oranlarını daha fazla düşürmek için kademeli ve dikkatli bir yaklaşım benimseyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Banka, geçen yıl ağustos ve kasım olmak üzere iki seferde toplam 50 baz puan faiz indirmişti. Öte yandan, BoE'nin bir sonraki faiz kararı 20 Mart'ta açıklanacak.

Avustralya Merkez Bankası da faiz indirdi

Avustralya Merkez Bankası, ülkedeki güç kaybeden enflasyona paralel olarak Ekim 2020'den bu yana ilk kez referans faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 4,35'ten yüzde 4,1'e çekti.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun, 2022'deki zirveden bu yana önemli ölçüde düştüğü kaydedilerek, enflasyonist baskıların beklenenden daha hızlı azalması ve ücret artışlarındaki baskıların düşmesinin enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2-3 olan hedef aralığına doğru hareket ettiğine dair güven verdiği ifade edildi.

Yukarı yönlü riskler devam ettiği bildirilen açıklamada iş gücü piyasası verilerinin beklenmedik şekilde güçlü olduğu belirtilerek, kurulun daha fazla politika gevşetme konusunda temkinli olmaya devam edeceği aktarıldı.

Yeni Zelanda Merkez Bankası da şubatta faiz indirimine giderek yüzde 4,25 olan politika faizini 50 baz puan düşürerek 3,75 seviyesine indirdi. Söz konusu karar bankanın bu yıl almış olduğu ilk indirim kararı oldu.

Bankadan yapılan açıklamada, yıllık tüketici enflasyonunun, Bankanın yüzde 1 ila 3 hedef bandında kalmaya devam ettiği vurgulanarak, ekonomik görünümün, enflasyonun orta vadede hedeflenen bantta kalmasıyla tutarlı olduğu ve bunun da indirimler konusunda güven verdiği dile getirildi.

Güney Kore Merkez Bankası beklentiler dahilinde faiz indirdi

Güney Kore Merkez Bankası şubat ayında politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 2,75 seviyesine çekti.

Bankadan yapılan açıklamada, hanehalkı borcunda devam eden yavaşlamayla birlikte enflasyonun dengelendiği ifade edilerek, büyümede yavaşlamanın beklendiği, bu nedenle faiz oranını daha da düşürmenin ve ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskıyı hafifletmenin uygun olduğuna karar verildiği bildirildi.

Ülkede tüketici enflasyonunun, küresel petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki artışın etkisiyle ocak ayında yüzde 2,2'ye yükseldiği, ancak çekirdek enflasyonun yüzde 1,9'luk istikrar eğilimini sürdürdüğü vurgulanan açıklamada yurt içi ekonomik büyümenin bir süre düşük kalması öngörüldüğü ve finansal istikrara ilişkin olarak, hanehalkı borcundaki yavaşlama eğiliminin devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Rusya, politika faizini sabit bıraktı

Rusya tarafında CBR ise şubat ayında politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 21'de sabit bıraktı. Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonist baskının yüksek seyretmeye devam ettiğine vurgu yapıldı.

İç talepteki büyümenin, mal ve hizmet arzındaki genişlemeyi önemli ölçüde geride bıraktığına işaret edilen açıklamada, kredi faaliyetlerindeki soğumanın ise daha belirgin hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, sıkı para politikası ve kredilerdeki soğumanın, enflasyon hedefine 2026 yılı itibarıyla ulaşılmasını mümkün kılmasının beklendiği ifade edildi.

CBR Başkanı Elvira Nabiullina, karar sonrası yaptığı açıklamada, Rus ekonomisindeki aşırı ısınma döneminden çıkarken büyümenin yavaşlamasının doğal bir süreç olduğunu dile getirerek, "Bizim görevimiz, ekonominin sürdürülebilir büyüme ve düşük enflasyon oranlarına ulaşarak yumuşak iniş yaşamasıdır." dedi.

Rus ekonomisindeki büyümenin 2024'ün son çeyreğinde hızlandığına işaret eden Nabiullina, "Enflasyonla birlikte aşırı ısınmanın önemli bir göstergesi de iş gücü piyasasıdır. İş gücü piyasasındaki açıklar devam ediyor ancak normalleşmeye başladığına dair sinyaller geliyor." diye konuştu.

Şirketlerin işe alım planlarını ve maaş artışlarını geçen yıla kıyasla azalttığını anlatan Nabiullina, 2025'e beklediklerinden daha güçlü bir iç taleple girdiklerini söyledi.

Diğer merkez bankalarının faiz kararları

Çekya Merkez Bankası yılın ilk para politikası kararında faiz indirimlerine devam etti. Son olarak Ekim 2024'te temel faiz oranlarını 25 baz puan düşüren banka, şubatta iki hafta vadeli repo faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 3,75'e çekti.

Macaristan tarafında MNB politika faizini şubat ayında da piyasa beklentileri doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 6,50 seviyesinde sabit bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, ocak ayında tüketici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 5,5 artarak beklentileri aştığı kaydedilerek, hanehalkı enflasyon beklentilerinin yüksek seviyede kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Dezenflasyonist eğilimin ilk çeyrekte yeniden başlamasının beklendiği ifade edilen açıklamada, dezenflasyonun, geçen yıla kıyasla ilkbaharda piyasa hizmetlerinde daha ılımlı yeniden fiyatlandırmalarla desteklenmesi muhtemelken, vergi sistemindeki değişiklikler ve geçen yılın sonunda döviz kurunun değer kaybetmesiyle yavaşlamasının beklendiği belirtildi.

Polonya Merkez Bankası da şubat ayında politika faizini tahminlere paralel şekilde sabit bırakarak yüzde 5,75 seviyesinde tuttu.

Yapılan basın açıklamasında, gıda ve enerji fiyatlarından arındırılmış enflasyonun, esas olarak hizmet fiyatlarındaki yüksek büyüme nedeniyle yüksek kalmaya devam ettiği vurgulanarak, "Önümüzdeki çeyreklerde enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışların yanı sıra ÖTV ve yönetilen hizmet fiyatlarındaki artışların etkileriyle hedeflenen enflasyonun belirgin şekilde üzerinde kalacak." ifadesi kullanıldı.